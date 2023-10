Internacional quer prolongar o contrato de Alan Patrick

Internacional e Alan Patrick já negociam uma extensão do contrato. A informação é do jornal “Zero Hora”, neste domingo (15). A ideia do Colorado é prolongar o vínculo do meia por mais uma ou duas temporadas para protegê-lo de outros clubes interessados. Veterano, o jogador assinou com os gaúchos até o fim de 2025.

Com o novo contrato, o Internacional aumentaria o valor da multa rescisória do atleta. Hoje, ela está em 5 milhões de euros (R$ 26,5 milhões), de acordo com a publicação. Além disso, o Colorado garantiria a Alan Patrick uma valorização salarial. Afinal, o meia é referência técnica na equipe do técnico Eduardo Coudet e liderança inquestionável no elenco.

Alan Patrick está em sua segunda passagem pelo Beira-Rio. A primeira foi entre 2013 e 2014, quando veio, por empréstimo, do Shakhtar Donetsk (UCR). No entanto, o meia teve mais destaque quando retornou ao clube, no ano passado. Dos 55 jogos do Inter em 2023, ele só não entrou em campo quatro vezes. Na atual temporada, começou como titular em 51 oportunidades.

Revelado pelo Santos, clube que o projetou para o cenário mundial, o jogador, capitão da equipe colorada, defendeu Palmeiras e Flamengo, além do próprio Internacional e do clube ucraniano.

Querido pela torcida do Internacional, o jogador, no entanto, conquistou apenas um título pelo clube: o Campeonato Gaúcho de 2014.

