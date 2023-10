Fluminense dá prioridade a plano popular para decisão da Libertadores

Com a discussão sobre os valores dos ingressos, o Fluminense optou por também mirar um de seus planos de sócios mais populares. Nesse sentido, a venda dos bilhetes para a final da Copa Libertadores contra o Boca Juniors, que será no dia 4 de novembro, terá início nesta segunda-feira (16), às 15h. O clube decidiu que o plano Leste Raiz, que paga a mensalidade de R$ 35, também terá prioridade a um ingresso.

Dessa forma, o Tricolor acredita que o plano visa contemplar todos, inclusive aqueles que pagam um dos planos mais baratos. Para a decisão, o clube terá direito a 20 mil ingressos no setor sul, atrás dos gols, e os associados do “Leste Raiz” poderão estar no local. Geralmente os sócios desse plano têm direito ao setor Leste Superior.

“A ideia de popularizar o setor é uma ideia nossa, de gestão, porque a gente acha que o torcedor do Fluminense que tem menos condição tem que ter direito de ir ao Maracanã também. A gente olhou alguns planos, especialmente o do Bahia (Bermuda e Camiseta), para ter como referência”, disse o presidente Mário Bittencourt ao portal ‘ge’.

Ao longo da temporada, o associado Leste Raiz tem direito de ir a todos os jogos do Fluminense como mandante, no Maracanã. A direção realizou três pesquisas e ouviu cerca de 12 mil torcedores para a criação dos novos modelos.

O torcedor que quiser se tornar sócio desta categoria deverá ser maior de idade e receber até R$ 1.500. Assim a pessoa deve fazer a adesão de forma presencial, na sede do clube, para comprovar renda.

Início da venda de ingressos

A venda de ingressos para a decisão da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors terá início nesta segunda-feira (16), às 15h. Sendo assim, a comercialização será para a categoria 3, que terá 20 mil bilhetes para as torcidas dos finalistas, no Maracanã.

A Conmebol, recentemente, enviou um ofício em que explica que a torcida da equipe carioca ficará no setor sul, enquanto a do time xeneize estará no setor norte, ambos atrás dos gol.

Cada sócio do Tricolor poderá adquirir apenas um ingresso, enquanto os torcedores que já compraram as categorias 1 e 2 (Leste e Oeste) não poderão comprar a categoria 3. Os setores mistos destinados para o público geral (Leste e Oeste) já estão esgotados.

Ordem de prioridade

1) Sócios dos planos Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Leste Raiz / Pacote Futebol – 16/10 (segunda), às 15h

2) Sócios dos planos Arquiba 60% / Pacote Jogos – 16/10 (segunda), às 17h

3) Sócios do plano Guerreiro – 16/10 (segunda), às 19h

4) Público geral – 16/10 (segunda), às 21h

– Os ingressos custam R$ 260 (inteira) e R$ 130 (meia-entrada);

– A venda online será realizada em libertadores.eleventickets.com. A CONMEBOL recomenda que os torcedores realizem o cadastro antecipadamente no site;

– As informações sobre gratuidades serão divulgadas em breve pela CONMEBOL;

– As condições para meia-entrada já estão disponíveis no site da CONMEBOL.

