Palmeiras lança uniforme em alusão ao Outubro Rosa e Novembro Azul

O Palmeiras apresentou, na manhã desta segunda-feira (16), dois novos uniformes nas cores rosa e azul em alusão ao Outubro Rosa e Novembro Azul. Afinal, o período é de conscientização para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e próstata, respectivamente.

“Estamos em busca de uma divulgação de um tema tão importante que é o combate do câncer de mama e próstata. Sou prova vida, já que pessoas da minha família tiveram esse problema. A grande importância de tudo isso é a prevenção. Fico muito feliz de como representante desse gigante como o Palmeiras, única mulher presidente de um clube da Série A do Brasileiro, promovendo essa campanha. O Palmeiras, além de ser um grande clube de futebol, se preocupa com questões sociais”, disse Leila Pereira, durante a apresentação da camisa.

Assim, as camisas vão fazer sua estreia no duelo contra o Atlétic0-MG, na quinta-feira (19), no Allianz Parque, pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, a versão que será usada pelos jogadores é predominantemente azul e rosa, enquanto a de goleiro é branca com detalhes em azul e rosa.

Novas camisas do Palmeiras serão leiloados e valores revertidos a hospital

Além disso, os uniformes usados pelos jogadores vão ser leiloados após a partida. Todo o valor arrecadado com as vendas vai para o Hospital A.C. Camargo, referência no diagnóstico, prevenção e tratamento do câncer.

“Com essas parcerias conseguimos atingir mais pessoas, o câncer é uma causa da humanidade. São 20 milhões de pessoas por ano que são diagnosticadas, mas sendo que 40% deles conseguimos evitar. Agradeço ao Palmeiras, Puma nessa iniciativa conjunta”, disse Diogo Victor Piana de Andrade, CEO do hospital A.C Camargo.

