Site de acompanhantes fecha patrocínio com oitavo clube

O site de acompanhantes Fatal Model fechou com mais um clube do futebol brasileiro. Desta vez, o Brusque vai estampar a marca em sua camisa. O novo acordo, aliás, é válido até dezembro de 2023 e já entrou em vigor neste domingo, no jogo contra o Amazonas, na decisão da Série C do Campeonato Brasileiro.

No acordo entre as partes, afinal, o logotipo do Fatal Model terá presença na parte da frente da camisa, próximo a gola e também no calção.

“O Fatal Model já esteve conosco no ano passado, e sabemos a importância de termos com a gente grandes marcas. Vamos aproveitar esse momento que o clube está vivendo para mais uma vez fomentar essa parceria. Como diretor de marketing, vejo como engrandece a nossa camisa tê-los conosco novamente e, dessa vez, em uma decisão de título nacional”, afirmou Jonas Stange, diretor de marketing do Brusque.

Com a chegada do clube catarinense, afinal, a empresa agora tem oito clubes do futebol brasileiro: ABC, CRB, Paysandu, Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Tombense e Vitória são os outros.

“Nossa presença no futebol brasileiro tem ganhado força com esses patrocínios. E é gratificante ver cada vez mais clubes abertos ao debate e dispostos a apoiar a causa. Estamos muito contentes em firmar este acordo com o Brusque em um momento tão importante para o clube. Seguiremos juntos na busca por respeito e igualdade. Esperamos escrever uma história de muito sucesso ao longo desta parceria”, destacou Nina Sag, diretora de comunicação do Fatal Model.

Fatal Model também tem publicidade em campeonatos

É preciso lembrar, aliás, que a empresa também fechou com oito estaduais. Além disso, a empresa tem sua marca nas placas de publicidade das Séries A e C do Campeonato Brasileiro.

