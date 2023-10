Silvera vibra com estreia e analisa próximo duelo do Santos

O Santos segue sua preparação para o duelo contra o RB Bragantino, que acontece nesta quinta-feira (19), às 20h, na Vila Belmiro, pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. E o atacante Silvera vive a expectativa de receber mais uma oportunidade no embate contra o Massa Bruta.

O uruguaio chegou ao Peixe no fim de agosto, mas teve sua primeira chance apenas no clássico contra o Palmeiras e estreou da melhor forma possível. Afinal, foi dele a assistência para Marcos Leonardo marcar o gol da vitória no clássico. Agora, o atacante quer manter esse embalo.

“Muito feliz por essa estreia, pois estava esperando demais por esse momento. Acabou demorando, mas eu tinha consciência de que estava chegando em um clube gigante, com grandes jogadores à disposição. Então sabia que não ia começar jogando tão rápido, mas segui trabalhando firme, pois tinha certeza que treinando bem a chance viria. E ela veio da melhor maneira possível, com uma assistência e uma vitória importantíssima. Conseguimos sair lá de baixo e também podemos pensar um pouco mais em subir na tabela”, disse o atacante, para o canal oficial do Santos.

Maxi Silvera já mira próximo jogo do Santos

Agora, o Peixe se prepara para o duelo contra o Massa Bruta. Silvera espera um jogo bastante complicado, já que o Bragantino está brigando pelo título.

“Sabemos da qualidade do Bragantino, estão na segunda posição e brigando pelo título. Mas estamos no preparando para outra final, como já fizemos nos últimos jogos. Nosso grupo está consciente disso e de que teremos que sair com os três pontos em todas essas finais. Estamos trabalhando muito bem desde a semana passada e confiamos no trabalho do Marcelo (Fernandes) para conseguir essa vitória na quinta”, completou Silvera.

