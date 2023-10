Fluminense busca manter tabu contra o Corinthians no Maracanã

Em meio à expectativa pela final da Libertadores, o Fluminense volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Fora do G4, o Tricolor terá a tarefa de voltar a vencer depois de duas rodadas para não deixar o pelotão de frente se distanciar. Para isso, os comandados de Fernando Diniz precisam manter o tabu de mais de seis anos sem perder para o Corinthians no Maracanã.

Durante a Data-Fifa, a equipe carioca teve tempo para recuperar jogadores, com quatro dias de folga. Ao longo desse período, Marcão comandou as atividades de preparação para o duelo com o Timão, que acontece nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), pela 27ª rodada. No primeiro turno, o time paulista levou a melhor, com dois gols de Roger Guedes, que já deixou o clube.

Para o duelo, o Fluminense não terá à disposição o zagueiro Nino, que sofreu um entorse leve no joelho durante treino da Seleção Brasileira, que disputou dois jogos das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Além disso, Jhon Arias e André retornam nesta quarta-feira (18) após defenderem as cores de suas respectivas seleções.

Tabu tricolor no Maracanã

A última derrota do Fluminense, no Maracanã, para o Corinthians aconteceu em 23 de julho de 2017. O gol do alvinegro foi marcado pelo zagueiro Balbuena, que se aproveitou de um escanteio cobrado por Giovanni Augusto. O meio-campista achou o paraguaio livre para subir com estilo e inaugurar o marcador.

Naquela época, o Timão alcançou a marca de 30 jogos sem perder na temporada, sob o comando de Fábio Carille e abriu nove pontos para o vice-líder Grêmio. O time carioca, por sua vez, estava na décima colocação, com Abel Braga à beira do campo.

Desde então, o Tricolor não perdeu mais para o adversário sob seus domínios, com quatro triunfos e três empates. Por outro lado, um desses resultados complicou o time carioca na semifinal da Copa do Brasil de 2022. Arias e Ganso estufaram a rede para os donos da casa, enquanto Renato Augusto e Roger Guedes, nos acréscimos, deixaram tudo igual.

Na mesma temporada, o equipe de Laranjeiras teve seu melhor desempenho contra o adversário e passeou em campo pelo Brasileirão. Manoel abriu o placar, enquanto Cano fez o L duas vezes seguidas. A partida, aliás, ficou marcada pelo último gol da carreira de Fred. Por fim, o ídolo do clube deixou o banco e arriscou de chapa para sacudir a torcida.

Confira os últimos Fluminense x Corinthians no Rio de Janeiro

24/08/2022 – Fluminense 2 x 2 Corinthians – Copa do Brasil

02/07/2022 – Fluminense 4 x 0 Corinthians – Brasileirão

27/06/2021 – Fluminense 1 x 1 Corinthians – Brasileirão

13/09/2020 – Fluminense 2 x 1 Corinthians – Brasileirão

15/09/2019 – Fluminense 1 x 0 Corinthians – Brasileirão

29/08/2019 – Fluminense 1 x 0 Corinthians – Copa Sul-Americana

22/08/2018 – Fluminense 1 x 0 Corinthians – Brasileirão

23/07/2017 – Fluminense 0 x 1 Corinthians – Brasileirão

