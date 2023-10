Tite escala Gerson como titular em treino do Flamengo

Após disputar dois jogos pela Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo, Gerson retornou ao Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (18). O meia participou do treino no Ninho do Urubu e deve ser escalado como titular na partida entre Cruzeiro e Flamengo. A informação é do “ge”.

Escalação do Flamengo

Tite decidiu escalar Gerson entre os titulares na atividade desta quarta-feira (18). O meia não entrou em campo no jogo entre Uruguai e Brasil, na última terça-feira (17), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Portanto, o jogador está bem fisicamente e deve viajar para Belo Horizonte.

Arrascaeta atuou pelo Uruguai nas Eliminatórias da Copa do Mundo e também retornou na manhã desta quarta-feira (18). No entanto, o meia ainda se recupera de uma lesão na coxa e ficou realizando trabalhos específicos na academia. Assim, o uruguaio deve ficar apenas como opção no banco de reservas.

Tite esboçou uma escalação da partida no treino desta quarta-feira (18). O provável time é Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Erick Pulgar e Gerson; Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. É importante lembrar que Léo Pereira recebeu três cartões amarelos e está suspenso do jogo.

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam na próxima quinta-feira (19), às 19h, no Mineirão, pela 27ª rodada do Brasileirão. Sob comando do Tite, os jogadores rubro-negros buscam uma vitória fora de casa para se manter nas primeiras colocações do campeonato. O time atualmente está na sétima posição.

