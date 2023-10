Dono da Crefisa diz que apoiará Pedrinho na eleição à presidência do Vasco

O ex-jogador Pedrinho ganhou o apoio de um forte nome do mercado financeiro na eleição presidencial do Vasco. Trata-se de José Roberto Lamacchia, marido de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e dono da Crefisa e da FAM, empresas que patrocinam o clube paulista. Assim, ao lado do vascaíno, o empresário afirmou que dará todo apoio ao Cruz-Maltino caso Pedrinho vença a eleição.

“Estou aqui com o meu amigo Pedrinho, candidato à presidência do Vasco da Gama. Se ele for eleito, eu darei todo o apoio a ele e a torcida do Vasco da Gama. Podem ter certeza que ele será um grande presidente. Com o meu apoio e com o que eu puder fazer por ele”, disse José Roberto Lamacchia.

Em seguida, Pedrinho agradeceu o apoio de José Roberto Lamacchia e reforçou a sua busca por um “Vasco grande”.

“Muito obrigado, senhor José. Para mim é um prazer, todas as visitas que nós tivemos aqui sempre fomos bem recebidos. Para mim é uma honra ter o senhor do meu lado. Dessa forma, se Deus quiser nós vamos fazer o Vasco grande novamente”, afirmou Pedrinho.

Leila Pereira, mulher de José Roberto Lamacchia, já falou sobre a possibilidade de investir no clube, afinal, este é um desejo que alguns torcedores do Vasco já demonstraram. Aliás, em abril deste ano, ela chegou a falar sobre a sua ligação familiar com o Gigante da Colina e brincou com a possibilidade.

“Meu pai, falecido, era vascaíno. Meus dois irmãos são vascaínos. Então, o pessoal fica fazendo essas piadinhas bestas comigo”, citou Leila.

Disputa presidencial do Vasco além da Crefisa

Além de Pedrinho, que conta com apoio de ídolos como Edmundo e Felipe, outros oito nomes concorrerão ao pleito. Assim, a eleição está marcada para o dia 11 de novembro.

Veja as chapas e os candidatos registrados para as eleições vascaínas:

Sempre Vasco: Pedrinho

Somamos: Leven Siano

Um Só Vasco: Julio Brant

Resgatando o Vasco: Pedro Strozemberg

Vasco da Gente: Marcelo Borges

Nosso Vasco: Fábio Nogueira

União Brasil Portugal: Diego Henrique Carvalho

Ser Vasco: Eduardo Cassiano

