Fluminense venceu as últimas estreias dos terceiros uniformes; relembre

Em seu último jogo no Maracanã antes da final da Copa Libertadores, o Fluminense vai a campo de armadura nova. Com direito a mosaico em homenagem a Cartola, o Tricolor irá estrear seu novo uniforme 3, que segue as cores da Mangueira, escola fundada pelo eterno sambista e compositor. O adversário será o Corinthians, às 21h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão. No primeiro turno, o Timão levou a melhor com dois gols de Roger Guedes, que já deixou o clube rumo ao Qatar.

Com isso, fica o questionamento sobre como foi o desempenho da equipe carioca nas estreias de outros uniformes alternativos (III) em sua história. Desde 2002, foram 17 camisas diferentes, e esse texto seguiu como apoio dados do site “Fluzão.info”.

2002 – Dois uniformes, mas sem jogo oficial

Com o primeiro escudo do clube no peito, a camisa branca e cinza de 2002 fez sua estreia em uma amistoso contra o Toluca, do México. Com direito a festa no Maracanã, Roni e Magno Alves, duas vezes, marcaram os gols do triunfo por 3 a 1. Na volta do intervalo, quando o duelo ainda estava 2 a 0, o Fluminense retornou com o uniforme laranja. Ambos, aliás, foram utilizados apenas nesse jogo.

2003 e 2004 – Empates constantes

O primeiro uniforme alternativo a ser usado em uma partida oficial foi o de 2003, grená, com as mangas brancas. Foi pelo Campeonato Brasileiro, diante do Paysandu, porém o time ficou apenas no empate por 1 a 1. Joãozinho abriu o placar, mas Aldrovani deixou tudo igual para o Papão. No ano seguinte, o time utilizou uma camisa toda grená, entretanto mais um tropeço em estreias, desta vez no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG. Rafael Lopes abriu o placar para o Galo, mas na etapa final, já com o uniforme branco, Ramon empatou.

2007 e 2009 – Triunfos escaparam

Em 2007 e 2009, o grená voltou a prevalecer para delírio dos tricolores. No Maracanã, Thiago Neves chegou a deixar o dele contra o São Paulo, contudo André Dias empatou, em um jogo que também contou com o pênalti desperdiçado por Gabriel, na etapa final. Duas temporadas depois, novamente o primeiro triunfo com um uniforme alternativo não veio. Mais uma vez em pleno Maracanã, o Fluminense não saiu do 0 a 0 com o Barueri, atual Grêmio Prudente.

2011 e 2012 – A primeira vitória

A primeira vitória, enfim, aconteceu em 2011. Um dos modelos mais exaltados pela torcida, predominantemente grená, deu sorte à equipe que triunfou diante do Internacional, no Nilton Santos. Souza e Rafael Sóbis foram os responsáveis pela vitória. No ano seguinte, o do tetracampeonato, o clube carioca lançou duas camisas alternativas.

A primeira delas, no modelo retrô branco e cinza, estreou com derrota para o Grêmio, em Porto Alegre, com tento de Kleber Gladiador. No mesmo ano, com um uniforme tricolor diferente, a equipe empatou por 2 a 2 com o Figueirense, no Nilton Santos. Marco Júnior e Wagner marcaram para o Tricolor, mas Caio e Pablo igualaram para os catarinenses.

2013 e 2015 – Laranja de volta

No Campeonato Brasileiro de 2013, o Fluminense voltou a apostar no laranja. A estreia foi com vitória no Maracanã, sobre a Portuguesa, de virada. Diogo abriu o placar para a Lusa, mas Rafael Sóbis e Wagner colocaram o time carioca na frente. Dois anos depois, o Tricolor usou pela primeira vez um uniforme predominantemente verde musgo. Em um jogo sofrido, Vinícius estufou a rede e carimbou o triunfo sobre o Joinville.

2017 e 2019 – Azul da cor do mar

Em 2017, o time voltou a usar uma camisa toda grená, mas tropeçou ao debutar no Maracanã. O empate foi com o Bahia por 1 a 1, com gols de Edigar Junio para os visitantes, enquanto Gustavo Scarpa evitou o revés. No ano de 2019, a aposta da Under Armour (fornecedora na época) foi um uniforme azul-marinho, que deu sorte logo na estreia. Ezequiel, Yony González e Luciano marcaram na vitória sobre a Portuguesa-RJ, enquanto Douglas Pires descontou.

2020 e 2021 – Golaço de uruguaio

Com a Umbro, em 2020, o primeiro uniforme alternativo teve um modelo completamente verde, com detalhes em laranja. Uma indumentária bastante elogiada pela beleza e que gerou o melhor resultado em estrear. Diante do Coritiba, no Maracanã, Michel Araújo marcou um golaço, enquanto Felippe Cardoso, Nino e Ganso completaram o passeio por 4 a 0. No ano seguinte, o cinza reapareceu e na estreia de seu novo terceiro uniforme, o Tricolor derrotou o vice-líder Palmeiras de virada por 2 a 1, com dois gols de Yago Felipe.

2022 – Passeio no Maraca

Na temporada passada, mais uma goleada em estreias de uniformes 3. No Maracanã, a equipe passeou sobre o Juventude e saiu de campo com o 4 a 0 debaixo de chuva. Cano, Samuel Xavier, Michel Araújo e Jhon Arias recolocaram o time de Fernando Diniz na segunda colocação, atrás apenas do Palmeiras, que ergueu a taça na época.

Além disso, o Fluminense também lançou uma camisa especial em homenagem aos seus 120 anos de fundação, nas cores cinza e branco, no estilo retrô. A estreia foi no dia 24 de julho, no duelo contra o Red Bull Bragantino, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Na ocasião, a dupla Cano e Arias estufou a rede, enquanto Luan Cândido diminuiu para o Massa Bruta.

Confira o aproveitamento de cada camisa III do Fluminense

2002 – os dois uniformes (cinza e branco e o laranja) foram utilizados em um amistoso festivo

2003 – grená – 15 jogos, duas vitórias, 6 empates e 7 derrotas – 26,6% de aproveitamento

2004 – grená – 26 jogos, 9 vitórias, 8 empates e 9 derrotas – 44,8% de aproveitamento

2007 grená – 8 jogos, uma vitória, um empate e 6 derrotas – 16,6% de aproveitamento

2009 – grená -18 jogos, 13 vitórias, um empate e 4 derrotas – 74% de aproveitamento

2011 – grená – 24 jogos, 10 vitórias, 6 empates e 8 derrotas – 50% de aproveitamento

2012 – branco e cinza – 3 jogos, duas vitórias e uma derrota – 77,7% de aproveitamento

2012 – tricolor – 4 jogos, 3 empate e uma derrota – 25% de aproveitamento

2013 – laranja – 9 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas – 51,8% de aproveitamento

2015 – verde – 10 jogos, 6 vitórias, um empate e 3 derrotas – 63,3% de aproveitamento

2017 – grená – 3 jogos, um empate e 2 derrotas – 11% de aproveitamento

2019 – azul – 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e uma derrota – 66,6% de aproveitamento

2020 – verde – 4 jogos, 3 vitórias e um empate – 75% aproveitamento

2021 – cinza – 10 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas – 75% de aproveitamento

2022 – grená – 3 jogos, 3 vitórias – 100% de aproveitamento

2022 – 120 anos – 8 jogos, 5 vitórias e 3 empates – 75% de aproveitamento

