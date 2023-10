Torcedor símbolo do Vasco, Gui tem noite de homenagens em São Januário

A noite de quarta-feira (18/10) ficará marcada para o pequeno Guilherme Gandra Moura, o Gui, torcedor do Vasco de 8 anos. O vascaíno esteve em São Januário para assistir a partida entre o seu time de coração e o Fortaleza. Mas, além da vitória por 1 a 0 para o time carioca, homenagens ao Gui fizeram o dia dele ainda mais especial. O menino tem uma doença rara desde que nasceu, a epidermólise bolhosa, e no mês de junho último ficou 16 dias em coma. Ele emocionou o Brasil após acordar e se reencontrar a mãe.

As homenagens começaram antes de a bola rolar. Assim que chegou ao estádio, ele recebeu a camisa de jogo do Vasco, personalizada com “Gui Pec”. Trata-se do nome do torcedor símbolo do time carioca com o sobrenome de Gabriel Pec, um grande amigo de Gui.

Com a camisa, Gui encontrou e conversou com o streamer Casimiro Miguel, outro torcedor símbolo do Vasco. Posteriormente, o jovem ficou conversando por cinco minutos com o mascote do clube de São Januário, o “Almirante”.

Homenagem do Fortaleza

Ainda antes do jogo, Gui recebeu uma camisa do Fortaleza das mãos de Marcelo Paz, presidente do clube cearense. Enquanto entregava a peça de roupa para o cruz-maltino, Marcelo brincou sobre um resultado favorável para o Leão do Pici em São Januário. No entanto, isso foi algo inegociável para o Gui. Mas, para retribuir o carinho, ele disse que estará na torcida pelo Fortaleza na final da Copa Sul-Americana contra a LDU.

Bandeirão com Gui e outros vascaínos

Na entrada das equipes em campo, a torcida do Vasco levantou um bandeirão com três torcedores mirins, entre eles o Gui. Além dele, Heitor Lopes Azeredo, de 10 anos e que é cadeirante, e Manoela, que participou da campanha de divulgação do uniforme dos “Camisas Negras”, também foram homenageados.

Além dos desenhos dos torcedores, o bandeirão contava com a frase: “enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal”. Essa, aliás, se tornou uma frase marcante no clube carioca.