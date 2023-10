Torcida do Fluminense faz mosaico em homenagem a Cartola

No duelo contra o Corinthians, o Fluminense fez a estreia de seu novo terceiro uniforme, que homenageia o eterno sambista tricolor, Cartola. Além disso, a torcida preparou um mosaico 3d com a imagem do cantor, que tinha o desejo de colocar as cores do clube na escola de samba, Mangueira, porém não conseguiu. Na ocasião, havia uma escassez de tecido grená para as fantasias, segundo o filho do cantor.

A arte exposta pelos tricolores na arquibancada foi idealizada pelo artista plástico Marcelo Ment, o mesmo que fez o desenho do mosaico de Fred e o painel de Carlos Castilho no CT. Antes da festa, Ronaldo Silva de Oliveira, filho de Cartola, esteve presente no Maracanã e se emocionou com a homenagem.

“De todas as homenagens que ele está recebendo, essa é a maior indiscutivelmente. Estou muito emocionado. Eu não tinha noção do tamanho do cara que me criou”, destacou

O lançamento do novo uniforme bateu a meta de vendas prevista para outubro em apenas 48 horas, no dia 11 de outubro. Vale ressaltar, que a camisa verde e rosa faz alusão direta a uma das maiores paixões do artista: a Estação Primeira de Mangueira.

A camisa teve seu lançamento no dia do aniversário do eterno poeta. Além disso, conta também com a letra do samba clássico “Corra e olha o céu”, composto por Cartola e Dalmo Castello, em 1974. A fonte escolhida, aliás, tem a caligrafia do próprio artista, que nasceu no Catete, zona sul do Rio, mas morou em Laranjeiras e por lá se apaixonou pelo Fluminense, antes de residir no Morro da Mangueira.

