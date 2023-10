Fluminense pode ter seis desfalques para duelo com o Bragantino

Depois do empate com o Corinthians, o Fluminense volta suas atenções para o duelo contra o Red Bull Bragantino, atual vice-líder do Brasileirão. Nesse sentido, o confronto está marcado para domingo, às 18h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, pela 28ª rodada, No entanto, Fernando Diniz não poderá contar com seis atletas, seja por lesão ou acúmulo de cartões.

Dentre as ausências, estão Lima e Marcelo, que receberam o terceiro cartão amarelo no confronto com o Timão, no Maracanã. Além disso, Felipe Melo e Thiago Santos foram expulsos por Paulo César Zanovelli. O árbitro, inclusive, relatou na súmula os motivos que culminaram na expulsão do zagueiro. Ele também revelou as ofensas proferidas pelo defensor depois do cartão vermelho.

Outro desfalque certo para o duelo com o Massa Bruta é Nino. O zagueiro sofreu uma entorse leve no joelho no período em que esteve com a Seleção Brasileira. Assim, o foco é recuperar o jogador para a decisão da Copa Libertadores, dia 4, às 17h, no Maracanã.

Uma das novidades do treinamento da última terça-feira (17), David Braz, que se recuperou de uma entorse no joelho direito, voltou a participar das atividades com bola.

No entanto, o defensor ainda não está pronto para voltar aos gramados e se viajar, ficará no banco. Com isso, a tendência é que Fernando Diniz escale Felipe Andrade, zagueiro formado na base do Fluminense, ao lado de Marlon.

Na frente, John Kennedy, que desfalcou o Tricolor por causa de uma virose, voltou a treinar nesta sexta-feira e deve ser uma opção no ataque.

Situação na tabela

Mesmo com a expectativa para a decisão da Libertadores, o Fluminense não pode deixar o pelotão de frente abrir distância no Brasileirão. Sem vencer há três rodadas, o Tricolor ocupa a nona colocação, com 42 pontos.

A diferença atual tanto para o G6, quanto para o G4 é de apenas dois pontos, restando onze rodadas para o fim da competição nacional.

