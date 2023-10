Sócios do Botafogo terão prioridade na compra de nova camisa

Os sócios do Botafogo terão prioridade na compra da quarta camisa do clube, lançada oficialmente nesta sexta-feira (20). O clube e a patrocinadora Parimatch confirmaram, após a divulgação oficial da peça, que a venda começa pela Internet, a partir da próxima segunda-feira.

Mas o público em geral ainda não poderá adquirir a camisa, que estreia neste sábado, no jogo entre Botafogo e Athletico-PR. Os sócios do Plano Glorioso farão parte da primeira onda de beneficiados com o acesso à compra, que acontecerá na página store.botafogo.com.br.

Ao menos por ora, os outros planos de sócio ainda precisarão esperar para saber quando poderão adquirir a camisa. O novo modelo, que tem nuances de estrelas em diferentes cores, como cinza e amarelo, já teve imagens vazadas no começo do dia, mas acabou mesmo oficializado na véspera do jogo do Alvinegro, pelo Brasileirão.

