Palmeiras bate Coritiba, volta a vencer e retorna ao G4 do Brasileirão

O Palmeiras reencontrou o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (22), a equipe paulista derrotou por 2 a o Coritiba, fora de casa, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gustavo Gómez e Piquerez, ambos no primeiro tempo, anotaram os gols dos visitantes.

Desse modo, o Verdão retorna ao G4 do Brasileirão, agora com 47 pontos. Já o Coxa segue afundado na lanterna da competição, com 20 pontos.

O jogo

Com o apoio da torcida, o Coritiba pressionou logo de cara e balanou a rede com Matheus Bianqui. Mas o gol foi anulado pelo VAR. Os donos da casa empilharam oportunidades, com direito ao zagueiro Luan cortar um arremate de Sebastián Gómez dentro da pequena área. Mas os paranaenses não mantiveram o ritmo, permitindo ao Palmeiras se ajustar. Aos 32, Raphael Veiga cobrou escanteio na medida para Gustavo Gómez desviar e abrir o placar. Depois, quase Breno Lopes ampliou, também de cabeça, mas parou no goleiro Gabriel. Nos acréscimos, Piquerez desferiu um bonita finalização de fora da área, de primeira após rebote de cobrança de escanteio.

O Coxa retornou do intervalo para o tudo ou nada. O time buscou jogadas, algumas na base do desspero, mas não conseguiram furar a defesa adversária. Em meio aos protestos da torcida do Coritiba, chamando o técnico Thiago Kosloski de “burro” após algumas substituições, Zé Rafael quase anotou o terceiro do Verdão. Mas não fez falta.

CORITIBA 0X2 PALMEIRAS

28ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 22/10/2023

Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)

Público e renda: –

CORITIBA: Gabriel Vasconcelos: Natanael, Thalisson Gabriel, Henrique e Victor Luis; Samaris (Bruno Gomes), Matheus Bianqui (Andrey) e Sebastián Gómez (Fransérgio); Marcelino Moreno, Slimani (Jesé) e Robson (Garcez). Técnico: Thiago Kosloski.

PALMEIRAS: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Mayke (Marcos Rocha), Zé Rafael (Fabinho), Richard Ríos, Raphael Veiga (Artur) e Piquerez; Breno Lopes (Kevin) e Flaco López (Rony). Técnico: João Martins (auxiliar).

GOLS: Gustavo Gómez, 32′/1ºT (0-1); Piquerez, 47′/1ºT (0-2).

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima(SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa-SP)

Cartões Amarelos: – (CTB); – (PAL)

Cartão Vermelho: –

