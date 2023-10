Fluminense e Boca Juniors na final da Libertadores não terá bebida alcóolica no entorno do Maracanã

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), surpreendeu e decretou “Lei Seca” para a final da Libertadores, entre Fluminense x Boca Juniors, que será disputada no 4 de novembro, sábado, no Maracanã. A decisão foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial do município. Assim, fica proibida a comercialização e o consumo de bebidas alcóolicas no entorno do estádio. A medida passa a valer às 0h do dia da decisão, 4, sábado, e vai até às 6h do domingo, 5.

Paes justifica a medida informando no documento que a decisão está em “atendimento ao interesse público de manter a segurança no esporte, o qual consiste, igualmente, em direito fundamental do torcedor”.

Como se sabe, muitos ambulantes costumam vender uma série de produtos, incluindo bebidas alcóolicas, no entorno do Maracanã em dias de jogos.

Confira quais ruas serão afetadas pela decisão na final entre Fluminense x Boca Juniors

Rua Conselheiro Olegário, em toda a sua extensão; Rua Artur Menezes, em toda a sua extensão; Rua Isidro de Figueiredo, em toda a sua extensão; Rua Professor Eurico Rabelo, em toda a sua extensão; Av. Paula Sousa, em toda a sua extensão; Rua Mata Machado, esquina com Av. Rei Pelé até a esquina com Av. Paula Sousa; Rua Visconde de Itamarati, esquina com Rua São Francisco Xavier até a esquina com Professor Eurico Rabelo; Rua São Francisco Xavier, esquina com Av. Professor Manoel de Abreu até a esquina com Av. Paula Sousa Av. Maracanã, esquina com Rua São Francisco Xavier até a esquina com Rua Mata Machado Av. Maracanã, pista lateral, esquina com Rua São Francisco Xavier até a pista lateral esquina com Rua Mata Machado; Praça Presidente Emilio Garrastazu Médici, em todo seu contorno; Av. Rei Pelé, em toda a sua extensão; Rua General Canabarro e suas ruas transversais até a Rua Morais e Silva.

