Breno Lopes renasce de novo no Palmeiras e faz as pazes com a torcida

Breno Lopes teve sua noite de redenção nesta quarta-feira (25). O atacante marcou os dois primeiros gols do Palmeiras na goleada de 5 a 0 em cima do São Paulo, no Allianz Parque, pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, um mês antes, a situação do jogador no Verdão era totalmente diferente.

No dia 15 de setembro, o atacante marcou o gol da vitória do Palmeiras em cima do Goiás por 1 a 0, pelo Brasileirão. Criticado em boa parte da partida, o jogador celebrou o tento provocando a torcida palestrina. Seu gesto acabou gerando um mal-estar na relação entre o atleta e a organizada do Verdão. Após encontro com membros deste grupo, o atacante pediu desculpas e ganhou sobrevida no clube.

Assim, os dois gols marcados no Choque-Rei selaram de vez a paz entre Breno Lopes e a torcida. Mais do que isso, pode ter representado uma nova fase como titular do time comandado por Abel Ferreira na reta final da temporada.

Aliás, o ano de 2023 vem sendo o melhor do atacante com a camisa do Palmeiras. Até aqui, são 11 participações em gols em 51 jogos. Isso tudo em uma temporada na qual o Verdão perdeu Dudu, com uma lesão grave no joelho direito, além de ver Rony e Artur viver má fase.

Breno Lopes vai do céu ao inferno e ao céu novamente no Palmeiras

Por fim, Breno Lopes se reinventou diversas vezes. O atacante foi o autor do gol da conquista da Conmebol Libertadores de 2020, com apenas 17 jogos pelo clube. Nas seguintes temporadas, todavia, não conseguiu desempenhar um bom futebol, sendo criticado por boa parte da torcida. Agora recebe chances no time titular, e Abel Ferreira diz que é uma reparação histórica.

“Há um jogador no Palmeiras que eu já disse na frente de todo o grupo e digo aqui, que eu fui mais injusto, e esse jogador é o Breno. Quando olho para minha consciência, passei Kevin na frente dele, foi o jogador que mais pode dizer: o treinador comigo foi injusto”, disse Abel, após o clássico.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.