Santos lança terceiro uniforme em homenagem ao Japão

O Santos apresentou, nesta quinta-feira (26), seu novo terceiro uniforme para o restante da temporada. A nova camisa faz homenagem à cultura asiática. O objetivo é resgatar as conexões ancestrais do clube e da cidade de Santos com o Japão, desde o início da imigração japonesa, há 115 anos, até as excursões do time para o continente.

Além disso, o novo uniforme também faz parte da campanha ”Santos do Mundo”, cujo objetivo é a internacionalização da marca. Anteriormente, o Peixe também lançou camisas em homenagem as Américas, a Europa e a África.

“Com a Ásia fechamos um grande ciclo da campanha Santos do Mundo, que já percorreu a Europa, Américas e África. O clube e a cidade tem uma forte ligação com o Japão. Temos certeza que o novo terceiro uniforme será um grande sucesso de vendas”, afirmou Andres Rueda, presidente do Alvinegro Praiano.

A camisa é inteiramente inspirada em grafismos tradicionais da cultura japonesa. Ela traz elementos em azul mais claro e vermelho com ondas em representação ao mar. Além disso, também possui desenhos estilizados de carpa, peixe que é símbolo de força, persistência, bravura e sucesso em diferentes culturas orientais.

“É preciso sempre relembrar que o Santos não é só um dos maiores times do Brasil, mas também um clube global, aclamado em todo o planeta por ter sido o principal responsável por levar o futebol brasileiro, em sua excelência, para todos os cantos do mundo. Esse novo manto conta um episódio marcante e único dessa excursão, em que o clube pôde enfrentar diversas seleções asiáticas, algo sem precedentes no futebol mundial”, explica Eduardo Dal Pogetto, diretor nacional da Umbro.

Confira mais imagens da nova camisa do Santos

