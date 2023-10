Botafogo volta a ter loja física oficial e inaugura unidade na Barra

O Botafogo voltou a ter loja física oficial e inaugurou a Botafogo Store, na manhã desta quinta-feira (26). A unidade fica localizada no Barra Shopping, na Zona Oeste do Rio, e já está aberta para receber os clientes, que poderão ir às arquibancadas com os novos mantos. O ponto de venda dos produtos vai funcionar de 10h às 22h, de segunda a sexta-feira, e de 13h às 21h, nos domingos e feriados.

Aliás, o clube não tinha mais, até então, estabelecimentos presenciais em shoppings ou centros para comercialização dos seus itens. No entanto, depois de fechar acerto com a Reebok, fornecedora de material esportivo, o próprio Glorioso veio a público informar que retomaria a ideia em 2023. Assim, além disso, havia o projeto para abrir, também, até dezembro, uma megaloja na sede de General Severiano, na Zona Sul da cidade.

Os estabelecimentos fazem parte da área institucional e não possuem relação direta com a Sociedade Anônima do Futebol. Porém, a SAF, por questões de contrato, tem participação financeira na venda dos produtos. A expectativa é que novos pontos de venda como esse do Barra Shopping sejam construídos pelo Alvinegro a partir de 2024.

