Flamengo pode ter até cinco desfalques para duelo com o Santos

Depois de dois triunfos seguidos, Tite conheceu sua primeira derrota como treinador do Flamengo. A equipe carioca saiu na frente com Everton Cebolinha, mas sofreu um “apagão” na etapa final e viu o Grêmio virar a partida para 3 a 2, em Porto Alegre. Assim, o elenco terá dois dias de folga e uma semana para se preparar de olho no duelo com o Santos, dia 1, às 20h, no Mané Garrincha.

Por outro lado, o treinador poderá ter até cinco desfalques para montar o time diante do Peixe. Entre eles, estão Erick Pulgar e Everton Ribeiro, que receberam o terceiro cartão amarelo no revés para o Tricolor. O chileno, por sua vez, deixou o gramado no início do segundo tempo, e o comandante explicou que foi por problema clínico.

“O (Erick) Pulgar saiu por condição clínica, já estava com uma virose, com cartão já e debilitado. Está sendo medicado. Não fosse isso, não sairia”, frisou o treinador.

Além disso, o Rubro-Negro informou que Léo Pereira teve um trauma no tórax durante a partida contra o Grêmio. Nesse sentido, o defensor foi encaminhado para exames que diagnosticaram uma fissura no sétimo arco costal esquerdo e já iniciou tratamento conservador. Como o duelo será na outra quarta-feira (25), ainda não se sabe se Tite contará com o atleta, que segue medicado e em recuperação.

O atleta Léo Pereira sofreu um trauma no tórax durante a partida contra o Grêmio. Foi encaminhado para exames que diagnosticaram uma fissura no sétimo arco costal esquerdo. Já iniciou tratamento conservador e se encontra medicado. #CRF — Flamengo (@Flamengo) October 26, 2023

O comandante também não terá à disposição David Luiz e Allan, ambos lesionados. O primeiro teve uma entorse no tornozelo direito, entretanto não teve fratura, enquanto o segundo teve uma fáscia plantar do pé esquerdo e só deve voltar em 2024.

Retorno certo em Brasília

No sistema defensivo, Tite terá o retorno de Fabrício Bruno, que estava suspenso pelo terceiro amarelo. Vale lembrar que o zagueiro é um dos destaques da equipe carioca na temporada, mas ficou de fora do revés, de virada, para o Grêmio.

Na próxima rodada, o Flamengo não atuará no final de semana, pois a CBF adiou o duelo com o Red Bull Bragantino. A entidade optou por mudar a data do confronto, pois o Maracanã já está reservado para a Conmebol, que prepara o estádio para a final da Libertadores. Nesse sentido, o Rubro-Negro terá uma semana de preparação para o jogo com o Santos, marcado para dia 1, às 20h, no Mané Garrincha.

