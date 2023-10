Quem é Sandro Tonali, suspenso por envolvimento com apostas

Sandro Tonali é a contratação mais cara da história do Newcastle, e custou 70 milhões de euros (cerca de R$ 360 milhões, na cotação de junho deste ano). No entanto, o clube inglês só poderá contar com o meio-campista em agosto de 2024, isto porque o jogador chegou a um acordo com a promotoria da Federação de Futebol da Itália (FIGC), nesta quinta-feira (26), e ficará suspenso do futebol por 10 meses pelo envolvimento em esquema de apostas.

Nascido na cidade de Lodi, na Itália, em maio de 2000, Tonali começou sua trajetória nas categorias de base do Piacenza quando tinha apenas nove anos. Mas, o meio-campista fez sua estreia no profissional pelo Brescia.

Suas boas atuações com a camisa do Brescia chamaram atenção no futebol italiano e o jogador chegou ao Milan com apenas 20 anos. Além disso, o meia foi contratado com status de “novo Pirlo”. Assim, pelo clube de Milão, Tonali foi campeão Italiano em 2021/22 e disputou 130 jogos, com sete gols e 11 assistências.

Tonali busca ajuda contra vício em apostas após escândalo na Itália

Dessa maneira, Tonali acabou sendo um dos jogadores mais valorizados na última janela de transferências da Europa e, em seguida, contratado pelo Newcastle. O investimento tornou o meia no maior negócio envolvendo um jogador italiano em toda a história.

