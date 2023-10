Segovinha perde espaço no Botafogo e reforça preparação física para 2024

Xodó da torcida, Matías Segovia vive seu momento mais discret no Botafogo. Pouquíssimo utilizado no último mês, o meia-atacante vem realizando trabalhos físicos específicos para ganhar massa para 2o24. Em paralelo, permanece à disposição do técnico Lucio Flavio. Mas não parece que o ex-jogador pensa em explorá-lo. Afinal, o camisa 10 ainda não entrou em campo sob o novo comando.

Os últimos minutos de Segovinnha foram contra o Goiás, no início deste mês. E o português Bruno Lage, demitido na mesma semana, ainda estava à frentre da equipe. Aos 29 minutos do segundo tempo, o camisa 10 ganhou sua chance, mas não brilhou. Já a última vez como titular ocorreu na derrota para o Flamengo, há quase dois meses, no Estádio Nilton Santos, também pelo Brasileirão.

Com dificuldades para ser eficiente, o paraguaio soma apenas uma assistência e nenhum gol marcado em 23 partidas disputadas, desde abril. A partir do início da má fase do Botafogo, as críticas surgiram, e Segovinha passou a ser blindado.

Crescimento de Júnior Santos

O baixo rendimento de Segovinha coincide com a ascenção de Júnior Santos. O ponta direita, afinal, desandou a marcar gols nos últimos jogos e recuperou sua posição. Por ali também passaram Gustavo Sauer, emprestado ao , da Rizenspor, da Turquia, e além de Victor Sá, que já mudou de lado para atender as necessidades do time.

A SAF do Botafogo comprou 60% dos direitos econômicos do meia-atacante, de 20 anos, por 1.5 milhões (R$ 7.6 milhões, à época), junto ao Guaraní-PAR. Com o destaque por conta dos dribles e da música da torcida, surgiu a especulação de que o Barcelona voltou a estar de olho no jogador. Dessa forma, o clcube carioca aproveitou, aliás, para lançar uma linha de produtos com o rosto e nome de Segovinha.

