Vasco é derrotado pelo Inter em São Januário e segue no Z4

Deu Colorado no Rio de Janeiro. O Internacional visitou o Vasco nesta quinta-feira, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023, e o time de Porto Alegre venceu o Cruz-Maltino por 2 a 1 em São Januário. Maurício abriu o placar para os comandados de Eduardo Coudet, e Enner Valencia ampliou. No fim, Alex Teixeira diminuiu para o time da casa.

Com o resultado, o Inter conquistou três pontos importantes para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Agora, o Colorado tem 38 pontos, ocupando a 11ª colocação. O Vasco, por sua vez, vai terminar mais uma rodada dentro do Z4. A equipe de Ramón Díaz tem 30 pontos.

Primeiro tempo

Jogando em casa, com o apoio do torcedor, o Vasco tentou ensaiar uma pressão inicial. O time cruz-maltino buscou bastante o jogo pelas pontas à procura de Vegetti. A defesa colorada, porém, conseguiu frear o ímpeto vascaíno, e aos poucos o time de Porto Alegre foi crescendo. Aos 19 minutos, em jogada que começou na esquerda, Alan Patrick recebeu no meio. Com um passe magistral por cima, o camisa 10 do Inter achou Maurício na infiltração, e o meia bateu de primeira para fazer um lindo gol. A partir daí, foi um apavoro do Internacional em cima do Vasco. A equipe de Eduardo Coudet seguiu pressionando e teve boas chances de marcar mais um. Enner Valencia quase ampliou, mas parou em grande defesa de Léo Jardim.

Segundo tempo

Atrás no marcador, o Vasco voltou para a etapa final pressionando e incomodou o Inter no início. Mais organizado, o Cruz-Maltino criou algumas boas chances, mas foi punido por um erro de Léo na defesa. O zagueiro vascaíno errou na saída de bola aos 13 minutos, e o Colorado recuperou rapidamente. Bustos entregou para Valencia dentro da área, e o equatoriano limpou a marcação para bater forte. Com dois gols de vantagem, o time gaúcho se acomodou com o placar e viu o Vasco crescer. Ramón Díaz colocou a equipe para frente, e os mandantes diminuíram aos 39. Erick Marcus levantou bola da esquerda, e Alex Teixeira marcou de cabeça. Os cariocas tentaram ensaiar uma pressão no fim, e Vegetti chegou a ter chance cara a cara, mas parou em Rochet, que evitou o empate. Nos acréscimos, Paulinho e Erick Marcus foram expulsos depois de levarem o segundo amarelo.

E agora?

Vasco e Internacional voltam a campo pelo Brasileirão 2023 no próximo domingo, pela 30ª rodada. Fora de casa, o Cruz-Maltino tem confronto direto contra o Goiás. Em casa, por sua vez, o Colorado encara o Coritiba.

VASCO 1 x 2 INTERNACIONAL

Campeonato Brasileiro 2023 – 29ª rodada

Data: 26/10/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Público: 20.098 torcedores

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez, 30’/2ºT), Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel (Alex Teixeira, 24’/2ºT), Praxedes (Jair, 25’/2ºT), Paulinho e Payet (Erick Marcus, 31’/2ºT); Gabriel Pec e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos (Nico Hernández, 40’/2ºT), Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Maurício (Igor Gomes, 17’/2ºT), Aránguiz (Bruno Henrique, 30’/2ºT) e Alan Patrick (Carlos de Pena, 30’/2ºT); Wanderson e Enner Valencia (Pedro Henrique, 40’/2ºT). Técnico: Eduardo Coudet

Gols: Maurício, 19’/1ºT (0-1), Enner Valencia, 13’/2ºT (0-2) e Alex Teixeira, 38’/2ºT (1-2)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (Fifa-SC) e Marcelo Van Gasse (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (Fifa-SP)

Cartão Amarelo: Zé Gabriel, Paulinho e Erick Marcus (VAS); Wanderson, Rochet, Mercado e Carlos de Pena (INT)

Cartão Vermelho: Paulinho e Erick Marcus (VAS)

