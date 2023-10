Marcelo, do Fluminense, vai entrar na lista? Saiba quem já foi campeão da Champions e da Libertadores

Falta um jogo. Na verdade, uma grande decisão. Marcelo, lateral do Fluminense, está muito perto de fazer história e entrar para a seleta lista de jogadores que já foram campeões da Champions e também da Libertadores. Para isso, o Tricolor das Laranjeiras terá de superar o Boca Juniors na final do torneio sul-americano, domingo, 4, no Maracanã. Mas você sabe quem faz parte desse grupo de multicampeões? O Jogada 10 explica para você antes do Fluminense ir em busca do título inédito.

Conta não é tão simples

Apenas nove brasileiros tiveram o prazer de serem campeões da Libertadores e também da Champions League: Neymar, Ronaldinho Gaúcho, David Luiz, Rafinha, Danilo, Roque Júnior, Ramires, Dida e Cafu. Além dos nossos compatriotas, outros cinco argentinos já conseguiram essa proeza: Carlos Tévez (ARG), Walter Samuel (ARG), Sorín (ARG), Solari (ARG) e Julián Álvarez (ARG).

É preciso destacar, porém, que Sorín e Ramires já tinha deixado Juventus e Palmeiras quando os clubes foram campeões, respectivamente, da Champions (1995/96) e da Libertadores (2020). O caso de Solari é único: ele nem sequer entrou em campo na campanha do River Plate campeão em 1996.

Lista de jogadores que já foram campeões da Champions e da Libertadores e anos das conquistas

Neymar (Barcelona, 2014/2015 e Santos, 2011)

Ronaldinho Gaúcho (Barcelona, 2005/2006 e Atlético-MG, 2013)

Dida (Milan, 2002/2003 e Cruzeiro, 1997)

Cafu (Milan, 2006/2007 e São Paulo, 1992)

Roque Júnior (Milan, 2002/2003 e Palmeiras, 1999)

Danilo (Real Madrid, 2015/2016 e Santos, 2011)

Rafinha (Bayern de Munique, 2012/2013 e Flamengo, 2019)

David Luiz (Chelsea, 2011/2012 e Flamengo, 2022)

Ramires (Chelsea, 2011/2012 e Palmeiras, 2020)

Sorín (Juventus, 1995/1996 e River Plate, 1996)

Solari (Real Madrid, 2001/2002 e River Plate, 1996)

Carlos Tévez (Manchester United, 2007/2008 e Boca Juniors, 2003)

Walter Samuel (Inter de Milão, 2009/2010 e Boca Juniors, 2000)

Julián Álvarez (Manchester City, 2022/2023 e River Plate, 2018)

Com Champions de sobra, Marcelo zoou Gabigol

Marcelo tem incríveis cinco títulos de Champions League no currículo. Todas, claro, pelo Real Madrid: 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22. Na final do Campeonato Carioca deste ano, entre Fluminense x Flamengo, o lateral chamou atenção da galera em uma brincadeira com Gabigol, do Rubro-Negro.

Na ocasião, Gabigol exibiu o patch do título da Copa do Brasil para Marcelo, que respondeu ironicamente, mostrando uma tatuagem que representa as cinco Champions League conquistadas por ele no Real Madrid. A brincadeira não passou despercebida pelos torcedores e foi tema de zoeiras nas redes sociais na ocasião.