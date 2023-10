Suspensos, Paulinho e Erick Marcus desfalcam Vasco contra o Goiás

O Vasco sofreu duro golpe na derrota por 2 a 1 para o Internacional e vai precisar se reinventar para o jogo com o Goiás, neste domingo (29/10), pelo Brasileiro. Afinal, o técnico Ramón Díaz perdeu dois jogadores importantes. Paulinho e Erick Marcus foram expulsos e cumprirão suspensão.

O duelo contra o Esmeraldino é mais um direto na luta para tentar sair da zona de rebaixamento. Com as vitórias de Santos e Corinthians, o Gigante da Colina se vê em situação complicada e ocupa nesse momento o 18° lugar, com 30 pontos. Agora, a comissão terá de achar o substituto para Paulinho. Da última vez em que não teve o meia à disposição, Díaz escolheu Payet para a vaga. No entanto, o francês parece ter assumido a condição de titular. Isso obrigará o argentino a buscar nova opção.

Por outro lado, a expectativa fica por conta das possíveis voltas de Marlon Gomes e Rossi. Ambos deixaram a partida contra o Fortaleza (em São Januário no dia 18/10), com dores musculares na coxa direita. Desde então, seguem no departamento médico. Eles vinham fazendo parte da formação principal de Ramón até se machucarem. Uma alternativa também seria dar maior oportunidade a Alex Teixeira, que marcou o gol vascaíno diante do Internacional.

Vasco tem confrontos diretos à vista

Depois de pegar o Goiás, na Serrinha, os duelos diretos na corrida para fugir do Z4 não vão parar por aí. Isso porque o Cruz-Maltino tem sequência de partidas contra equipes que figuram na segunda metade da tabela da Série A. Enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal, no próximo dia 2. Ainda terá pela frente Cruzeiro, fora de casa, e América-MG, atual lanterna da classificação. Mas, no meio do caminho há um clássico: contra o líder Botafogo.

