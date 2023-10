Júnior Santos revela ajuda de Lucio Flavio para melhorar finalizações

Júnior Santos é um dos grandes nomes do Botafogo nesta campanha rumo ao título do Brasileiro. Nos últimos três jogos do Glorioso, o atacante marcou três gols e deu uma assistência. Assim, nesta sexta-feira (27), ele falou sobre 0 momento que vive com a camisa alvinegra. Neste processo, ressaltou a participação do técnico Lucio Flavio.

“Sempre gostei de treinar, de trabalhar aquilo que eu vejo que tenho uma deficiência. Lucio tem me ajudado bastante, tem sempre me chamado, fazendo trabalhos individuais de finalização e pude fazer os gols. Assim, é mérito de todo o trabalho de uma equipe que tem me dado suporte. Fico muito feliz com esse resultado e temos que manter esse foco”, disse Júnior Santos ao “Botafogo TV”.

“Graças a Deus tenho conseguido marcar gols, fico muito feliz com essa contribuição para a equipe e pretendo continuar focado para continuar fazendo gols”, completou o atacante em outro trecho.

Botafogo em busca de mais uma vitória em casa

O próximo confronto do Botafogo será no domingo, contra o Cuiabá, no Estádio Nilton Santos. Aliás, pela nona vez consecutivo, a torcida alvinegra esgotou os ingressos. Dessa forma, a respeito desse jogo, Júnior Santos falou sobre o momento de confiança da equipe em busca de mais uma vitória.

“Vejo uma equipe muito confiante, muito centrada, por todas as coisas que ocorreram na temporada sempre nos mantivemos fortes, sempre nos mantivemos buscando os objetivos. Ou seja, para esse jogo estamos todos focados e vamos para cima para conseguir os três pontos”, afirmou.

