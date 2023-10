Vojvoda: ‘É um orgulho estar na final da Sul-Americana com o Fortaleza’

O Fortaleza enfrentará, neste sábado (27/10), a LDU de Quito na final da Copa Sul-Americana. O jogo às 17h (de Brasilia) será no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado. Nesta sexta-feira, o time cearense fez o reconhecimento do gramado. Porém, antes do trabalho em campo, rolou a coletiva do treinador Juan Pablo Vojvoda, que exaltou o grande trabalho que o Leão faz dentro e fora de campo para alcançar a sua primeira decisão continental.

“É um orgulho estar nesta final com o Fortaleza. Um clube que tem a mentalidade de crescer continuamente. E com orgulho do meu grupo, que é humilde, com todos crescendo continuamente. Estamos num momento único. Vamos fazer de tudo para um bom jogo e conquistar o título, que é nosso objetivo maior”.

Vojvoda: sou melhor como pessoa e como técnico

Juan Vojvoda, que assumiu o clube em maio de 2021 lembrou que o time viveu momentos de sucesso e adversidade, mas que o importante foi que em nenhum momento perdeu o foco. E que aquele treinador que assumiu há 900 dias é bem diferente, e melhor.

“Sou agradecido por tudo. Mas meu trabalho não seria possível sem ajuda. Encontrei um clube com a vontade de crescer, com uma torcida forte. Por isso, o Vojvoda de hoje é melhor como pessoa e treinador. Passamos alegrias, como a que vivemos agora, mas passamos por dificuldades. Em 2022, jogamos a Libertadores e fomos até as oitavas. Mas lutamos muito no Brasileiro, quando ficamos em ultimo lugar muitas rodadas e permanecemos na elite.

Sobre qual o favorito para a final, a tradicional LDU, já campeã do torneio e que também ostenta um título da Libertadores ou o Fortaleza, Vojvoda mostrou confiança:

Vamos animados para a final. Estou feliz e agradecido, e que todos fiquem cientes de que os protagonistas são os jogadores. Eles são os que vão definir esta final.

