Depois de 15 anos, o Fluminense está de volta à final da Copa Libertadores. Em busca da Glória eterna, o Tricolor tentará o título inédito diante do Boca Juniors, dia 4, às 17h (de Brasília), no Maracanã. Em entrevista ao canal “ESPN”, Washington “Coração Valente” relembrou um lance polêmico dentro da área, que o árbitro argentino Héctor Baldassi deixou passar na decisão de 2008, contra a LDU, do Equador. Na conversa, o ex-jogador citou que ainda não existia a ferramenta do VAR, que poderia ter mudado o destino daquela final.

Grito de campeão engasgado