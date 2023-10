Thuram marca no fim, e Inter de Milão vence a Roma no Italiano

Deu Nerazzurri no clássico no País da Bota. Neste domingo, a Internazionale recebeu a Roma, e a equipe de Milão bateu o clube da capital por 1 a 0 pelo Campeonato Italiano. Em jogo disputado no San Siro, válido pela décima rodada do torneio nacional, Marcus Thuram foi o artilheiro solitário da partida.

Com o resultado, a Inter de Milão segue na liderança da Lega Serie A, agora com 25 pontos. A Roma, por sua vez, está em oitavo, com 14 pontos, mas pode perder a posição para a rival Lazio, que entra em campo nesta segunda-feira.

ATAQUE CONTRA DEFESA

Jogando em casa, a Inter tomou conta das ações da partida desde o começo e foi dominante no primeiro tempo. Ao fim dos 45 minutos iniciais, as estatísticas apontavam 12 finalizações contra nenhuma da equipe da capital. A melhor chance foi logo no começo, com Çalhanoglu, que acertou o travessão em chute de fora da área. As equipes foram para o intervalo, porém, empatando sem gols.

ELE DECIDE

No fim da partida, quando o placar se encaminhava para o empate definitivo, a Nerazzurri marcou o gol da vitória. E ele saiu dos pés de Marcus Thuram, o novo queridinho da torcida da equipe de Milão, aos 35 minutos. Dimarco recebeu belo lançamento do campo de defesa e foi na linha de fundo. Após cruzamento por baixo, o camisa 9 da Inter apareceu no meio da área para desviar e estufar as redes.

SEQUÊNCIA

Inter de Milão e Roma voltam a campo no próximo fim de semana, mais uma vez pelo Campeonato Italiano. A Nerazzurri encara a Atalanta, fora de casa, no sábado, enquanto a Giallorossi tem compromisso com o Lecce, em casa, no domingo.

