Santos perde dois titulares para duelo contra o Flamengo

O Santos ficou no empate em 1 a 1 com o Corinthians, neste domingo (29), na Neo Química Arena, pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. Pode até ser um bom resultado. Contudo, o técnico Marcelo Fernandes perdeu dois titulares importantes para o próximo compromisso. O Peixe encara o Flamengo, fora de casa, nesta quarta-feira (01).

O zagueiro João Basso sentiu dores na coxa esquerda e precisou ser substituído no primeiro tempo do clássico contra o Corinthians. Titular absoluto, o defensor sentiu o problema muscular nos minutos iniciais do jogo e foi substituído por Messias. Além disso, preocupou o Santos porque deixou o gramado sentindo muitas dores.

Se não tiver João Basso nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, o técnico Marcelo Fernandes deve manter Messias como titular. Aliás, a outra opção é o garoto Jair, que recentemente se recuperou de lesão grave em um dos joelhos.

Além de Basso, o Santos não contará com mais um jogador importante no jogo contra o Flamengo. Afinal, o atacante Marcos Leonardo recebeu o terceiro cartão amarelo e não estará em campo na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Marcos Leonardo levou a advertência do árbitro Anderson Daronco nos minutos finais do clássico contra o Corinthians. O atacante provocou a torcida adversária, do banco de reservas, depois de Mendoza empatar o placar e recebeu o cartão. Contudo, o jogador já era dúvida para o embate, já que deixou o gramado com muitas dores no joelho direito. Assim, Julio Furch deve ser titular contra o Flamengo.

