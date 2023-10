Vasco volta a sofrer gol decisivo no fim de um tempo; veja os números

O Vasco oscila negativamente no atual momento da temporada, após iniciar a reação para fugir do rebaixamento. No entanto, a desconcentração é um dos quesitos que faz o time do Rio pagar caro na perda de pontos preciosos no Campeonato Brasileiro. Afinal, dos 42 gols sofridos até aqui na competição, 18 deles saíram depois dos 40 minutos do primeiro ou do segundo tempo das partidas. Neste domingo (29), o Cruz-Maltino novamente passou pelo mesmo problema.

Aliás, foram sete pontos deixados para trás apenas por ser vazado no fim da etapa complementar. Diante do São Paulo, no Morumbi, o Gigante da Colina empatava em 2 a 2 até os 44, quando Lucas Beraldo marcou de cabeça para fazer o 3 a 2. Depois, na sequência, Juan chegou a balançar a rede também e, portanto, decretou o 4 a 2 na capital paulista.

Situação semelhante aconteceu no duelo contra o Fortaleza, no Castelão. O Vasco vinha segurando o empate sem gols, apesar da enorme pressão dos donos da casa. Porém, aos 42 e aos 49, teve desatenção no sistema defensivo e viu Thiago Galhardo e Silvio Romero, respectivamente, marcarem a favor do Leão do Pici. Além disso, Matheus Babi fez pelo Goiás, neste domingo (29), aos 47, já nos acréscimos.

Pressão longe do Rio?

Por sinal, a porcentagem do número de gols sofridos pelo Cruz-Maltino no fim de cada um dos tempos é alta: 43%. E dentro dessa estatística, o clube carioca foi mais castigado quando não atuou ao lado do seu torcedor. Dos 13 jogos em que acabou sendo vazado após os 40 minutos de uma das etapas, em nove deles (70%), o Gigante da Colina estava jogando fora de seus domínios.

Além disso, no clássico contra o Flamengo, no Maracanã, na semana passada, o Vasco também viu o Rubro-Negro ser mais efetivo e balançar a rede na reta final do confronto, apesar de não acontecer exatamente no apagar das luzes. Aos 31 do segundo tempo, Gerson pegou rebote de corte mal feito por Léo na área e bateu firme de canhota, rasteiro, no canto esquerdo de Léo Jardim.

Gols sofridos pelo Vasco no fim de cada tempo no Brasileiro

2 x 1 Atlético-MG – Mauricio Lemos, aos 50′ 1°T

2 x 2 Palmeiras – Rafael Navarro, aos 46′ 1°T

0 x 1 Bahia – Thaciano, aos 44′ 1°T

1 x 1 Coritiba – Zé Roberto, aos 49′ 1°T

2 x 4 São Paulo – Nestor, aos 42′ 1°T, Beraldo, aos 44′ 2°T e Juan, aos 47′ 2°T

0 x 2 Fortaleza – Thiago Galhardo, aos 42′ 2°T e Silvio Romero, aos 49′ 2°T

1 x 4 Flamengo – Pedro, aos 42′ 1°T e Ayrton Lucas, aos 47′ 1°T

0 x 2 Botafogo – Carlos Alberto, aos 50′ 2°T

0 x 1 Cruzeiro – Filipe Machado, aos 49′ 1°T

1 x 1 Bragantino – Gustavinho, aos 53′ 1°T

1 x 1 Bahia – Ademir, aos 45′ 1°T

1 x 4 Santos – Tomás Rincón, aos 46′ 1°T e Marcos Leonardo, aos 48′ 1°T

1 x 1 Goiás – Matheus Babi, aos 47′ 2°T

