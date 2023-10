Botafogo evita projeção de pontos para o título e liga alerta na reta final

Se ainda não sofre ameaça direta ao título, o Botafogo, ao menos, admite que ligou o sinal de alerta com duas más atuações consecutivas em casa e apenas um ponto conquistado (empate com o Athletico e derrota para o Cuiabá). Afinal, apesar de ainda sustentar boa margem para Palmeiras, Red Bull Bragantino e Flamengo, a situação já não é tão confortável como já foi na reta final do primeiro turno. Mesmo assim, para conter a ansiedade, a ordem é não fazer cálculos para gritar “campeão”. É o que garante o técnico Lucio Flavio.

LEIA TAMBÉM: Derrota não abala o favoritismo, dizem comentaristas

E MAIS: A culpa é de quem? Bota volta a criticar arbitragem

“Só depende de nós, do esforço, do trabalho e dos resultados que nós alcançarmos. Uma derrota como essa precisa ligar o alerta porque é uma competição de pontos corridos, porque quando você não ganha e os outros ganham, tem uma aproximação natural. É focar no que tem sido feito”, resume o ex-meia, que assumiu na vaga de Bruno Lage.

Vem sendo comum criar “números mágicos” para garantir o título, mesmo com 20% do campeonato a cumprir. No Botafogo, apesar da matemática interna, o lema é o famoso “jogo a jogo” para nao perder o foco da próxima partida. Que, aliás, é contra o próprio Palmeiras.

“Na competição de pontos corridos, cada jogo é uma decisão. Estamos indo para a reta final, o que temos trabalhado é o jogo a jogo. Para alcançar o número mágico, temos que ultrapassar os 59 que temos. Até agora, foi um número importante que nos trouxe para a liderança. Na quarta temos um jogo importante contra um adversário que está um pouco mais próximo de nós na tabela. Temos dois dias para descansar os jogadores e trabalhar em cima de uma recuperação de resultado, já que perdemos”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.