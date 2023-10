Em má fase, líder Botafogo terá sequência complicada

O Botafogo encara um momento difícil, afinal, nos últimos oito jogos, teve apenas duas vitórias, com dois empates e quatro derrotas (a última foi contra o Cuiabá, em casa). Dessa forma, no Brasileirão, o Glorioso viu a sua “gordura” na ponta da tabela diminuir. A diferença, que já foi de 14 pontos, atualmente é de seis. Mas, para espantar essa má fase, o time de Lucio Flavio terá uma sequência complicada, que já começa diante do Palmeiras, segundo colocado.

Vale lembrar que o Botafogo tem um jogo a menos, já que a partida contra o Fortaleza precisou ser adiada.

A partida contra a equipe paulista pode definir as próximas semanas do Botafogo. Se vencer, volta a ampliar a diferença na pontuação. No entanto, se sofrer o revés em sua casa, no Nilton Santos, verá o Verdão na cola. Mas, como se já não bastasse o confronto com o vice-líder, o time de General Severiano terá outras três pedreiras pela frente.

Na segunda-feira, o Botafogo enfrenta o Vasco, em jogo que pode ocorrer em São Januário. Além do fator clássico, que deixa o confronto sem favorito, a situação do rival é ainda mais um empecilho, afinal, o time de São Cristóvão vai para o “tudo ou nada”. O Cruz-Maltino é o 18° colocado do Brasileirão, com 31 pontos (três atrás do primeiro time fora do Z4). Antes do encontro dos alvinegros, o Vasco enfrenta o Cuiabá, fora de casa.

Posteriormente, os alvinegros recebem o Grêmio, que briga por vaga direta para a fase de grupos da Libertadores e, por que não, ao título do Brasileirão. Afinal, segundo a UFMG, por meio do Departamento de Matemática da Universidade Federal, o Imortal tem 1,7% de chance de título. Essa partida será no Nilton Santos, que mais uma vez deve receber um grande público.

Mais um confronto direto ao título

O Alvinegro encerra essa sequência diante de mais um postulante a briga pela taça do Brasileirão. No dia 12 de novembro, a equipe de Lucio Flavio vai até Bragança Paulista visitar o Red Bull Bragantino. Atualmente, o Massa Bruta é o terceiro colocado da competição, com 52 pontos.

Veja essa sequência de jogos do Botafogo

1/11 – Botafogo x Palmeiras

5/11 – Vasco x Botafogo *

9/11 – Botafogo x Grêmio

12/11 – Red Bull Bragantino x Botafogo

* (com sujeita a mudança na data)

