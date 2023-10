Bola de Ouro 2023: Vini Jr recebe Prêmio Sócrates por luta contra o racismo

O brasileiro Vini Jr venceu o Prêmio Sócrates na Bola de Ouro 2023. O atacante do Real Madrid levou a honraria por sua luta contra o racismo no futebol espanhol, onde tem sido vítima repetidas vezes. A troféu é entregue pela revista “France Football”.

Ídolo do Corinthians, Sócrates ficou marcado por seu envolvimento com temas sociais e extracampo. O ex-jogador, que morreu em 2011, foi o líder da Democracia Corinthiana em meio à ditadura militar no Brasil na década de 1980.

“Estou muito feliz por receber esse prêmio, de poder ajudar muitas crianças no meu bairro, na favela. Fico muito feliz de ajudá-los. É um sonho estar aqui na frente de todos vocês. É muito chato ter que falar sempre sobre isso (racismo), mas estou preparado para falar sempre que for necessário. Espero que todos os jogadores possam ajudar. Gosto de falar sobre futebol, é chato falar sobre isso. Quero pedir ajuda para que as crianças que estão vindo possam sofrer cada vez menos”, disse Vini Jr.

Além da luta contra o racismo dentro de campo, Vini Jr tem um projeto social chamado “Instituto Vini Jr”, onde ele ajuda crianças carentes. O projeto é sediado em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, onde o jogador nasceu.

Relembre alguns casos

Vini Jr tem sido alvo de racismo e perseguição constantemente na Espanha. Entre os casos mais famosos, destacam-se quando um comentarista disse que as danças do brasileiro em campo eram “macaquice” na semana de um clássico contra o Atlético de Madrid. No dia da partida, torcedores colchoneros chamaram o jogador de “macaco”, inclusive levando um macaco de pelúcia para o estádio.

Já neste ano, em janeiro, antes de mais um clássico contra o Atlético, torcedores do clube colocaram nas ruas da capital espanhola um boneco sendo enforcado com a camisa de Vinícius. Junto do boneco, uma faixa com a frase “Madri odeia o Real”. Dois meses depois, no clássico contra o Barcelona, no Camp Nou, além de gritos de “macaco”, torcedores do time catalão pediram a morte do brasileiro.

O caso de maior repercussão aconteceu em maio, em duelo com o Valencia. Boa parte do Estádio Mestalla cantou em coro “mono”, que na tradução é “macaco”. Na partida, Vini foi expulso. Após o jogo, o presidente da La Liga, Javier Tebas, disse que o brasileiro “manchava a liga”.

Os casos mais recentes foram neste mês de outubro, contra o Sevilla, que identificou um torcedor no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán. Neste jogo, inclusive, foram flagradas crianças cometendo racismo. No último sábado, em mais um clássico contra o Barcelona, novamente Vini foi alvo de injúria racial.

