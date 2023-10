Emiliano Martínez ganha Troféu Yashin, de melhor goleiro do mundo

Emiliano Martínez foi eleito o melhor goleiro do mundo em 2022/23 e venceu o Troféu Yashin, premiação dentro da Bola de Ouro dedicada à posição. O jogador do Aston Vila recebeu o prêmio em cerimônia realizada nesta segunda-feira (30), no Théâtre du Châtelet, em Paris, depois de uma temporada de destaque no clube inglês e, principalmente, na conquista da Copa do Mundo com a seleção da Argentina.

Emiliano Martínez superou outros nove concorrentes, incluindo o brasileiro Ederson, que foi um dos destaques na conquista inédita do Manchester City na última edição da Champions.

O prêmio leva o nome do lendário goleiro soviético Lev Yashin.

