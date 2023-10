Aitana Bonmatí vence a Bola de Ouro do futebol feminino

Aitana Bonmatí, do Barcelona, venceu o prêmio da Bola de Ouro de melhor jogadora da última temporada do futebol feminino, entregue pela revista ‘France Football’, em cerimônia realizada nesta segunda-feira (30), no Théâtre du Châtelet, em Paris. Além disso, a espanhola já havia sido eleita a melhor jogadora da Copa do Mundo 2023 e aparecia como favorita na premiação.

Dessa maneira, chegou ao fim a hegemonia de Alexia Putellas, vencedora nos dois últimos anos. A jogadora, que é companheira de vestiário de Aitana Bonmatí no Barcelona, sofreu com uma grave lesão na temporada e sequer foi indicada ao prêmio.

Ao mesmo tempo, Aitana Bonmatí completou uma temporada perfeita em termos coletivos e individuais. Campeã Espanhola e da Champions com o Barça, ela também conquistou a Copa do Mundo com a Espanha e foi eleita a melhor jogadora da última temporada europeia pela Uefa.

Por fim, a atacante Debinha apareceu como a única representante brasileira na premiação feminina.

