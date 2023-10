Abel surge de astronauta para celebrar os três anos de Palmeiras: ‘Bela jornada’

Abel Ferreira completou três anos de Palmeiras nesta segunda-feira (30) e postou em sua página no Instagram um texto sobre o feito. Ele aparece ao lado de seus auxiliares portugueses (João Martins, Vitor Castanheira, Carlos Martinho e Tiago Costa), todos vestidos de astronautas, com as bandeiras de Portugal e Brasil ao lado. O treinador celebrou o que definiu como “uma bela jornada”.

“Hoje faz 3 anos de muitas aprendizagens, de algumas conquistas e umas quantas desilusões. Hoje faz 3 anos que descobrimos que o verdadeiro significado do sucesso está em dar o nosso melhor todos os dias, sem olhar para o resultado final porque esse toma conta dele próprio”, escreveu. “Hoje faz 3 anos que diariamente enfrentamos desafios e obstáculos que, por vezes, nos inquietam, mas nunca nos tiram a vontade de melhorar e nos superarmos. Parabéns, galera! 3 anos de uma bela jornada!”, acrescentou. Abel intitulou a missão de “Todos Somos Um”, na estação espacial São Paulo, com a aeronave Sociedade Esportiva Palmeiras e a duração programada com “o tempo de Deus”. Seu contrato, assim como a da comissão técnica, encerra em dezembro de 2024. Abel revê momentos marcantes e vai às lágrimas Em meio às homenagens que recebeu na Academia de Futebol, a diretoria alviverde convidou Abel para relembrar momentos marcantes dessa parceria de sucesso. E o técnico não conteve a emoção ao assistir às comemorações de das conquistas pelo clube. Os jogadores também publicaram mensagens de carinho ao comandante. Um deles foi Raphael Veiga, que atribuiu ao trabalho desta comissão técnica ter crescido de produção e, assim, se tornar um dos destaque da equipe. “Parabenizar vocês pelo trabalho que fizeram. Ganhamos muitos títulos, espero ganhar ainda mais. Se hoje me tornei o cara que eu sou é graças ao trabalho de vocês, também. Muito obrigado e vamos por mais”, disse o camisa 23. “Você tem muita relevância para a gente, mudou a nossa história, nosso modo de pensar e agir. Obrigado por tudo”, completou Weverton. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.