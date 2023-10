Com muitos gols, Flamengo tem bom retrospecto diante do Santos

Com muitas goleadas e reviravoltas, Flamengo e Santos disputaram jogos marcantes nos últimos anos. Assim, os times prometem disputar mais uma partida emocionante nesta reta final de temporada. Apesar do equilíbrio dentro de campo, os recentes resultados quase sempre apontaram para um mesmo vencedor.

Relembre os últimos jogos

O Flamengo vem sendo uma pedra no sapato do Santos nos últimos anos. Uma prova disso é que nos últimos sete jogos, foram seis vitórias rubro-negras e apenas um triunfo alvinegro. Assim, é possível notar uma superioridade do clube carioca desde 2020.

Um outro ponto curioso do confronto é a quantidade de bolas na rede. Afinal, os jogadores rubro-negros marcaram 17 gols nos últimos sete jogos. Isso mostra que os defensores santistas vêm tendo dificuldades em conter os ataques flamenguistas nos últimos anos.

Últimos jogos entre Flamengo e Santos

26/06/2023 – San 2 x 3 Fla

25/10/2022 – Fla 3 x 2 San

02/07/2022 – San 1 x 2 Fla

06/12/2021 – Fla 0 x 1 San

28/08/2021 – San 0 x 4 Fla

13/12/2020 – Fla 4 x 1 San

30/08/2020 – San 0 x 1 Fla

Flamengo x Santos

Os clubes vivem momentos diferentes na temporada. A equipe rubro-negra está na quinta colocação do Brasileirão e ainda tem chances matemáticas de título. O time alvinegro, por outro lado, está no 16° lugar do campeonato e está bem próximo da zona de rebaixamento.

Aliás, Flamengo e Santos se enfrentam na próxima quarta-feira (1), às 20h, no Mané Garrincha, pelo Brasileirão. O Maracanã seria palco do jogo, mas precisou entrar em reformas para final da Libertadores. Assim, os dirigentes rubro-negros decidiram mandar o jogo para Brasília.

