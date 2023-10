Romário defende permanência de Diniz na Seleção: ‘Que se f*** o Ancelotti’

O cargo de técnico da Seleção Brasileira segue dando o que falar. Com Fernando Diniz no comando neste momento, mas de forma interina, a CBF vive a expectativa de acertar com Carlo Ancelotti. O italiano é o treinador do Real Madrid, mas tem contrato até o meio de 2024 e não se sabe se vai continuar no clube espanhol. Mas se depender do ex-atacante Romário, o técnico do Fluminense permanece na frente da Canarinho.

Em entrevista para “O Globo”, o tetracampeão mundial elogiou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, por ter acertado com Fernando Diniz como treinador do Brasil. Além disso, acredita que a Seleção está em boas mãos com o técnico do Fluminense.

“Quero parabenizar o Ednaldo (Rodrigues), que é presidente da CBF, escolheu bem para c****** o Diniz. É o melhor treinador que a gente tem. Ele não tem tempo de fazer na Seleção o que ele faz no clube, que é o forte dele, é treinamento, é juntar esses jogadores, ele faz o que pode. Empatou e perdeu esses últimos dois jogos, ninguém ganha sempre. Mas posso afirmar que, na minha opinião, na minha humilde opinião, a Seleção Brasileira está em ótimas mãos com o Diniz”, avaliou Romário.

E o Ancelotti, Romário?

Por fim, Romário foi curto e grosso ao falar da possibilidade de Carlo Ancelotti assumir a Seleção Brasileira no futuro.

“Que se f*** o Ancelotti, eu quero ele (Diniz) até o final”, concluiu o ex-jogador.

