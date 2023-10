Mulher que trabalhou em festa de Neymar desabafa: ‘Não sou prostituta’

A jovem Alana Azarias, responsável por atuar como dealer (pessoa que fica responsável pela mesa de poker), fez desabafo na internet após ter seu nome vinculado a uma festa realizada na mansão de Neymar, em Mangaratiba, no Litoral Sul do Rio de Janeiro.

Inicialmente, a moça gravou um vídeo dizendo que ficou 12 horas sem celular – uma das exigências das festas de Neymar. No entanto, com diversas críticas recebidas por causa disso, Azarias resolveu abrir o jogo sobre o caso.

“Não achei que precisaria falar sobre isso, mas a maldade do ser humano é gigantesca! Engraçado como para vocês toda mulher que está lá é garota de programa, e esquecem que existem muitas profissões, como a minha, dealer. No dia do vídeo em questão, eu estava trabalhando, é só se dar ao trabalho de ler, na matéria fala”, disse Alana.

A jovem explicou ainda que fez a publicação sem o intuito de vazar o vídeo de festa em mansão de Neymar.

“Não entenderam o sentido do vídeo, porque não foi pra vocês, e sim pra minha família e amigos, que brinquei com a situação de estar sem celular, não vazei, não mandei e nem divulguei. Quem fez foi mal intencionado”, afirmou.

Para finalizar, Alana garantiu que não queria fama ao divulgar o vídeo e que tira seu sustento das mesas de poker.

“Vocês acham que internet é terra sem lei e podem falar/xingar o quanto quiserem, sem empatia e sem respeito, mas não é assim que funciona, não preciso de biscoito, nem de fama. Estudo, trabalho e me sustento desde sempre!!! Parem de ser tóxicos e maldosos, melhorem”, finalizou a delaler.