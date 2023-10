Contra o melhor ataque do Brasileirão, Botafogo luta para ajustar a defesa

Mesmo com a defesa menos vazada do Brasileirão, o Botafogo vive momento de instabilidade geral. Apesar de manter bons números, a equipe sofreu ao menos um gol em oito das últimas nove partidas. E tem pela frente, nesta quarta-feira (1), às 21h30, no Estádio Nilton Santos, o melhor ataque da competição. Afinal, o Palmeiras tomou o lugar do próprio Glorioso, na arrancada mais recente (48 gols a 45).

Por isso, é necessário atenção e dedicação redobradas para evitar outro tropeço em casa e sustentar uma boa folga na liderança. O próprio rival alviverde, por sinal, é o vice-líder e pode reduzir a vantagem do Botafogo para três pontos em caso de vitória como visitante.

Pontos perdidos por erros defensivos

As atuações recentes da defesa do Botafogo vem preocupando os torcedores, afinal, o time deixou pontos no caminho por conta de falhas neste setor. Nos dois últimos jogos, contra Cuiabá e Athletico, os erros defensivos atrapalham a equipe de Lucio Flavio. Aliás, contra esses adversários, a expectativa era por mais seis pontos em busca do título brasileiro.

Na derrota para o Cuiabá houve uma sessão de erros dos alvinegros no gol de Isidro Pitta. Além do Di Placido, que não conseguiu vencer a disputa com o atacante, os zagueiros também vacilaram na jogada. Ambos estavam próximos ao círculo central do campo e não conseguiram retornar. Adryelson saiu para cobrir Deyverson, que até então estava sendo marcado por Cuesta. Com esse posicionamento, abriu espaço para a infiltração de Pitta.

Zaga do Botafogo falha

Já na partida contra o Athletico, apesar da reclamação dos alvinegros por um impedimento na jogada, a dupla de zaga do Botafogo falhou. Afinal, Cuesta foi até a parte central do gramado para contribuir na saída de jogo, mas, com a perda da posse de bola, não conseguiu chegar a tempo do gol do Furacão. Enquanto isso, Adryelson deixou Pablo livre para marcar.

Em um aspecto geral, o Botafogo lida com a queda de rendimento, que também tem inserido o desempenho defensivo. Afinal, nos últimos oito jogos, são quatro derrotas, dois empates e apenas duas vitórias. Assim, é importante ligar o alerta diante de um adversário tão qualificado como o Palmeiras.

