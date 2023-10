Everton Ribeiro faz carta e revela maior sonho: ‘Continuar vencendo no Flamengo’

Com futuro indefinido no Flamengo, Everton Ribeiro, que tem contrato até dezembro, revelou o desejo de permanecer no clube carioca por mais tempo. Nesse sentido, as negociações seguem a todo vapor, e ambas as partes buscam chegar a um denominador comum. O jogador citou o anseio do prosseguir vestindo a camisa rubro-negro em uma carta publica no The Players Tribune.

No texto, o jogador, de 34 anos, contou como foram as negociações com o clube carioca em 2017 para retornar ao Brasil. Mesmo com toda identificação com o Cruzeiro, onde foi bicampeão brasileiro em 2013 e 2014, Ribeiro acredita que sua história no futebol não seria completa se não tivesse tomado a decisão de atuar no Rubro-Negro.

“A minha história no futebol nunca seria tão bem contada se eu ficasse naquela equação tranquila à beira mar. Mesmo depois de ter sido bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, que me deu projeção nacional e me abriu as portas da seleção, o Flamengo era minha chance de um desafio único, de construir mais lembranças boas pras pessoas que eu amo e para a maior torcida do mundo. Até que finalmente eu falei pra Marília: “Amor, está decidido. Eu vou pro Flamengo. Vou pra ser campeão e fazer história”. frisou.

A alegria de ser rubro-negro

Nas primeiras conversas para uma possível renovação, o Flamengo ofereceu mais um ano de contrato, porém o atleta deseja firmar um novo compromisso por mais tempo. Everton revelou que encontrou um jovem no estacionamento Ninho do Urubu e respondeu sobre qual seria o seu sonho.

“Passados seis anos, o que eu posso dizer é que tem sido muito, mas muito maior do que eu imaginava. Aqui, você vacilou, se distraiu, a emoção e a mística rubro-negra te pegam de jeito. Outro dia, no estacionamento do CT, eu estava de saída e um garotinho veio falar comigo: “Tio, qual é o seu sonho?”, disse, antes de completar:

“Caraca! Só uma criança pra fazer uma pergunta dessas. Meio desprevenido, eu respondi de bate-pronto, sem pensar muito, de coração aberto: “Meu sonho é continuar vencendo com o Mengão”. O garotinho me deu um abraço, foi embora sorrindo e, mais tarde, pensando a respeito desse instante tão bonito, eu me senti um pouco aquele menino. Ficou clara a alegria que esse clube traz pra mim e pros meus filhos. Parece resenha, mas quem é pai sabe do que eu tô falando. Os filhos da gente são tudo”, acrescentou.

Títulos do meia

Com a camisa rubro-negra, Everton Ribeiro já estava em campo em 385 oportunidades, com 227 vitórias, 83 empates e 75 derrotas. Por fim, ao longo desses seis anos, já ergueu onze títulos. Entre eles, duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, duas Supercopas, uma Recopa e três Cariocas. Algo muito maior do que o próprio jogador poderia sonhar.

