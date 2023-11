Flamengo planeja uso de biometria facial no Maracanã

O Flamengo busca implementar uma biometria facial no Maracanã. Assim, os dirigentes rubro-negros firmaram uma parceria com uma empresa tecnológica chamada ” Bepass”. O clube planeta adotar este novo sistema em dois jogos desta temporada. A informação é do “ge”.

Novo projeto do Flamengo

Os dirigentes rubro-negros querem inaugurar este sistema ainda em 2023. O Palmeiras também faz uso de biometria nos jogos do Allianz Parque. Assim, os torcedores alviverdes efetuam um cadastro através do celular antes de fazerem reconhecimento facial na entrada do estádio.

A parceria é válida somente entre Flamengo e Bepass. No entanto, os dirigentes rubro-negros também torcem pela participação do Fluminense no projeto. Afinal, os clubes cariocas são os atuais administradores do Maracanã e dividem os mesmos interesses neste aspecto.

“Já estamos realizando todo acesso de credenciados por biometria facial no estádio e nosso objetivo é instalar o sistema em todas as 156 catracas do local, realizando a entrada por biometria de forma gradual, exclusivamente, para jogos do clube. A ideia é termos ao menos dois jogos ainda esse ano”, disse Ricardo Cadar, CEO da Bepass.

O Flamengo quer implementar este projeto rapidamente. Afinal, falta apenas um mês para temporada acabar. O time disputa mais cinco jogos no Maracanã em 2023. Portanto, os dirigentes rubro-negros lutam contra o tempo para promover um novo sistema de entrada para seus torcedores no estádio.

