Cuiabá x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

O Vasco entra em campo nesta quinta-feira (2), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca vai até a Arena Pantanal, no Mato Grosso, enfrentar o Cuiabá. A bola rola às 17h (de Brasília). Após empatar com o Goiás, o Cruz-Maltino vai em busca dos três pontos para seguir firme na luta contra o rebaixamento, afinal, é o 18° colocado, com 31 pontos. Enquanto isso, o Dourado, que olha com atenção para a parte inferior da tabela, é o 10°, com 40 pontos.

Onde assistir

O SporTV e o Premiere transmitem a partida entre Cuiabá e Vasco.

Como está o Cuiabá

O Cuiabá terá um desfalque importante para enfrentar o Vasco. O goleiro Walter, que foi um dos heróis na vitória por 1 a 0 contra o Botafogo, está suspenso. Assim, o titular no gol será João Carlos, de 35 anos. Ele não joga desde o dia 4 de março, quando esteve em campo pelo Campeonato Mato-grossense.

Aliás, a ausência de Walter será a única do Dourado para o confronto na Arena Pantanal.

Como está o Vasco

Assim como o Cuiabá, o Vasco, que realizou a preparação para a partida em Goiânia (sede da última partida), também tem um desfalque importante para o duelo desta quinta-feira. Afinal, Vegetti, homem-gol vascaíno, foi expulso na última rodada e cumpre suspensão nesta. Assim, a tendência é que o técnico Ramón Díaz improvise Payet como falso 9. Outra opção, também como improvisação, seria a utilização de Alex Teixeira. Em má fase, Sebastían também aparece como uma possibilidade, mas também podendo atuar ao lado do camisa 10, caso o francês jogue em sua posição de origem. Jair, também suspenso, é mais uma ausência.

Marlon Gomes, Rossi e Capasso, no departamento médico, não jogam. Em contrapartida, o Gigante da Colina terá o retorno de Paulinho, que cumpriu suspensão na última rodada, no time titular.

CUIABÁ X VASCO

31ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 1/11/2023, às 17h (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

CUIABÁ: João Carlos; Matheus Alexandre, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Lucas Mineiro e Fernando Sobral; Isidro Pitta (Wellington Silva), Clayson e Deyverson. Técnico: António Oliveira

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Robson), Maicon, Medel, Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Gabriel Pec, Payet e Sebastían (Erick Marcus). Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

