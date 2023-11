‘Gênio’ de Diniz, Ganso busca o bi da Libertadores, agora pelo Fluminense; veja o Raio-X

Paulo Henrique Ganso tem a chance de escrever seu nome na história do Fluminense como o meia do time que conquistou a Libertadores de 2023. Para isso, claro, precisa passar pelo Boca Juniors, sábado, 4, na decisão do torneio. Aos 34 anos, ele busca o bicampeonato da principal competição sul-americana 12 anos após ser campeão com o Santos, ao lado de Neymar. O que chama atenção é que Ganso divide opiniões na torcida do Tricolor das Laranjeiras. Para alguns, ele é um gênio, enquanto outros o consideram um jogador superestimado. Mas qual será a verdade?

O fato é que Ganso, jogador que está há mais tempo no elenco do Fluminense (desde 2019), sonha com o título da Libertadores. Ele entende que levantar o troféu é uma maneira de retribuir tudo o que o clube fez por ele.

“Minha família, meus filhos são fanáticos pelo Fluminense, são loucos pelo clube. Só posso agradecer aos torcedores. Sou muito grato e espero poder retribuir ao clube e aos torcedores com um grande título como o da Libertadores”, disse Ganso em entrevista ao site da Fifa.

Os números de Ganso na Libertadores 2023

Jogos disputados: 11

Gols: 0

Assistências: 1

Cartões amarelos: 1

Bolas recuperadas por jogo: 3,6

Toques na bola (média por jogo): 66

Média de minutos por jogo: 75

Os dados são dos sites Sofascore e Transfermarkt

Ganso é visto como gênio por Fernando Diniz

O técnico Fernando Diniz não tem dúvidas. Para ele, Paulo Henrique Ganso é um gênio da bola. O treinador criou polêmica ao afirmar, inclusive, que o meia tricolor é superior a Xavi, que fez história como jogador com o Barcelona e a seleção da Espanha.

“É um gênio, sempre falo. E gênio é gênio. Às vezes as pessoas se confundem. O Xavi, da Espanha, teve uma carreira muito maior, mas genialidade não tem maior que o Ganso. Sempre enxerga um passo à frente. Quando ele segura a bola, parece que o mundo para só para ele achar uma coisa. Ele parece que desacelera, mas a bola sai muito mais rápido do pé dele. Surpreende o tempo todo. Tem muita genialidade”, afirmou Diniz ao site da Libertadores.

Ganso tem contrato com o Fluminense até o fim de 2025.

