Rodrygo renova com o Real Madrid

O atacante Rodrygo renovou, nesta quinta-feira (2), com o Real Madrid, conforme divulgou, em suas redes sociais, o próprio clube espanhol. Agora, o vínculo se estende até junho de 2028. O contrato antigo do Raio expirava em junho de 2025.

“Dia muito feliz pra mim e toda a minha família. Agradeço ao Florentino e a todos do clube pela confiança. Me sinto em casa e vou continuar com máxima dedicação para levar felicidade aos madridistas. Defender e lutar pelas glórias do Real Madrid é um sonho que está renovado”, celebrou Rodrygo.

A imprensa espanhola fala em uma multa rescisória de 1 bilhão de euros (R$ 5,2 bilhões), mesma cifra de Vini Jr, que, curiosamente, também ampliou, nesta semana, o seu vínculo com os Blancos.

Rodrygo tem 179 jogos pelo Real Madrid. Anotou 39 gols e 30 assistências. Revelado pelo Santos, ele chegou nos Merengues em 2019. Por lá, conquistou Mundial de Clubes, uma Champions League, uma Supercopa da Europa, dois troféus de LaLiga e uma Supercopa da Espanha.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.