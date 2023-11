No Boca, Edinson Cavani persegue feito inédito em sua trajetória

No próximo sábado (4), em meio a decisão da Libertadores entre Boca Juniors e Fluminense, o experiente atacante Edinson Cavani busca algo inédito em sua trajetória profissional. Apesar de muito experiente, o jogador de 36 anos de idade retornou para a América do Sul onde persegue seu primeiro título de nível continental entre clubes.

Nesse patamar, ele conta no currículo com a Copa América de 2011, conquistado com a seleção uruguaia. Porém, entre os períodos em Danubio, Napoli, Paris Saint-Germain, Manchester United e Valencia, ele não conseguiu nenhuma conquista que ultrapassasse a barreira nacional.

Dentre os clubes citados, inegavelmente seu período mais vitorioso veio no PSG. Em meio aos 301 jogos disputados, 200 gols feitos e 35 assistências, ele levantou 21 taças entre Campeonato Francês, Copa da França, Copa da Liga Francesa e Supercopa da França.

Vivendo um novo momento em sua trajetória, Cavani ainda busca seu melhor aproveitamento com a camisa do Boca. Com 13 jogos disputados, ele balançou as redes em somente três oportunidades. Mesmo assim, existem boas possibilidades de que, assim como Luis Suárez, ele volte a ser convocado pelo Uruguai visando os próximos duelos das Eliminatórias. As partidas serão contra Argentina (La Bombonera) e Bolívia (Centenario) nos dias 16 e 21 de novembro, respectivamente.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.