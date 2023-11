Pedro completa 100 gols pelo Flamengo; veja os números do atacante

Em um elenco qualificado, a disputa interna por posições é comum, e neste início de ‘Era Tite’, Pedro tem levado a melhor no ataque do Flamengo. Apesar do revés por 2 a 1 para o Santos, o camisa 9 estufou a rede e alcançou a marca de 100 gols com a camisa rubro-negra (em 212 jogos). Além disso, atingiu a sua temporada mais artilheira da carreira, com 30 tentos, e ainda restam oito jogos para a equipe disputar no ano.

Em 2022, o atacante viveu uma temporada mágica ao ser campeão e artilheiro da Copa Libertadores, com 12 gols. Ao todo, foram 29 tentos em cinquenta e nove partidas e o anel de Rei da América para coroar os feitos. No ano seguinte, o jogador precisou de seis jogos a menos para superar a marca e já soma 30, em 53 oportunidades.

“É uma honra fazer parte da história de um clube que eu torço desde criança. Estou muito feliz por este momento. É uma marca incrível que eu sempre sonhei. Eu espero fazer mais gols pelo Flamengo”, disse Pedro ao Premiere.

LEIA MAIS: Bruno Henrique desfalca Flamengo por dois jogos no Brasileirão

Dois semestres distintos

Os números poderiam ser ainda melhores, visto que o atleta foi artilheiro do Mundial de Clubes e estufou a rede 25 vezes no primeiro semestre. Ao balançar a rede quatro vezes, tornou-se o jogador com mais tentos pelo clube na história da competição. Nunes e Gabigol têm dois, cada. Adílio, Arrascaeta e Bruno Henrique completam a lista.

O segundo semestre, porém, não foi fácil para Pedro, que caiu de rendimento junto com o time que patinava no Brasileirão sob o comando de Jorge Sampaoli. Foram quatro gols de pênalti, contra Athletico-PR, São Paulo, Bahia e Cruzeiro, com oito neste fundamento deste que chegou ao clube carioca. Com a chegada de Tite, o time ainda tenta se consolidar no G4, mas o atacante mostra sinais de que não dará chance à concorrência por uma vaga entre os titulares.

O camisa 9 ficou mais de três meses sem marcar com a bola rolando, o último tento havia sido em 28 de junho, diante do Aucas, do Equador, pela Copa Libertadores. Na última quarta (1), no Mané Garrincha, abriu o placar em um toque de primeira, depois da cobrança de escanteio de Arrascaeta. Todavia, no segundo tempo, o time tomou a virada do Peixe.









Uma publicação compartilhada por Pedro Guilherme (@pedroguilherme)

Disputa sadia no ataque rubro-negro

De acordo com dados do portal ‘Flaestatísticas’, Pedro foi o vigésimo atleta a alcançar a marca de 100 gols pelo clube carioca. O líder isolado é o maior ídolo, Zico, com 508 tentos, em 732 partidas. Gabigol, por sua vez, conquistou a torcida com gols decisivos, onze títulos e soma 153 gols em 265 jogos.

Por outro lado, o camisa 10 tem perdido para a concorrência e chegou a sete partidas no banco de reservas. Ano passado, Dorival Júnior conseguiu colocá-lo ao lado de Pedro e fazer o ataque funcionar. Tite, porém, ainda terá trabalho para tentar encaixar os dois, ainda mais com Bruno Henrique em boa fase.

Números de Pedro pelo Flamengo

2023: 30 gols e 4 assistências em 53 jogos

2022: 29 gols e 7 assistências em 59 jogos

2021: 18 gols e 7 assistências em 46 jogos

2020: 23 gols e 3 assistências em 54 jogos

Fonte: O Gol

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.