Atalanta x Inter de Milão: escalações e onde assistir

Atalanta e Inter de Milão se enfrentam neste sábado (4), às 14h, em Bergamo, pela rodada 11 desta edição do Campeonato Italiano. A bola rola, portanto, no Gewiss Stadium.

Como chega a Atalanta?

Quarta colocada do Calcio, com 19 pontos, a Atalanta precisa, agora, vencer para se manter no pelotão de frente da competição. A meta da equipe, aliás, é essa: estar na próxima Champions, em 2024-2025. Neste sentido, embalada a equipe está há três partidas sem derrotas, contando o compromisso com o Sturm Graz (empate), pela Liga Europa.

Assim, o time do técnico Gian Piero Gasperini deve formar com: Musso, Scalvini, Djimisti e Kolasinac; Hateboer, Marten de Roon, Éderson, Ruggeri e Koopmeiners; Scamacca e Lookman.

Como chega a Inter de Milão?

Líder do Campeonato Italiano, com 25 anos, dois à frente da Juventus, a Inter de Milão vem de seis partidas sem perder (cinco vitórias e um empate). Não pode, então, se enrolar se quiser, principalmente, aumentar a margem de diferença a curto prazo.

A equipe do técnico Simone Inzaghi deve ir a campo com a seguinte formação: Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhirtaryan e Dimarco; Lautaro e Thuram.

Onde assistir?

Star+ (streaming), ESPN 2 (TV fechada) transmitem, então, a peleja.

Italiano – Rodada 11

Sexta (3)

Bologna x Lazio – 16h45

Sábado (4)

Salernitana x Napoli – 11h

Atalanta x Inter – 14h

Milan x Udinese – 16h45

Domingo (5)

Monza x Verona – 8h30

Cagliari x Genoa – 11h

Roma x Lecce – 14h

Fiorentina x Juventus – 16h45

Segunda (6)

Frosinone x Sssuolo – 16h45

