John Kennedy e a estrela que pode decidir a Libertadores a favor do Fluminense; veja números dele

“Uh, vem que tem, são os moleques de Xerém”. O Boca Juniors tem motivos para se preocupar na final da Libertadores, sábado, 4, no Maracanã. Além de Cano, Arias e outros nomes de peso, o Fluminense aposta em seus garotos formados em Xerém para levantar a taça e conquistar a “Glória Eterna”. Entre eles está John Kennedy. O atacante de 21 anos pode ser uma das apostas de Fernando Diniz na escalação e, como já mostrou até agora no torneio, tem potencial de sobra para decidir o título.

“Esse menino vale ouro, e vamos sempre torcer para que ele consiga dar continuidade nesse momento em que ele está se encontrando cada vez mais consigo mesmo, se tornando, além de um jogador decisivo, um homem de bem”, disse o técnico Fernando Diniz.

John Kennedy superou problemas extracampo, de comportamento, e deu a volta por cima no Fluminense. Ele vem sendo decisivo nesta Libertadores, na qual já soma três gols e quatro assistências. Mais do que isso, ele participou de momentos fundamentais, contribuindo quando o time mais precisava. Ele fez gols ou deu assistências em todas as fases de mata-mata (confira o detalhamento abaixo)

Os números de John Kennedy na Libertadores

Jogos disputados: 9

Partidas como titular: 4

Gols: 3

Assistências: 4

Cartões amarelos: 3

Chances convertidas em gol: 17%

Dados do Sofascore

Os gols de John Kennedy no mata-mata da Libertadores foram contra Argentino Juniors, nas oitavas de final, no Maracanã quando ele também deu uma assistência; Olimpia, no jogo de volta, no Paraguai, em que também somou assistência, e Internacional, no Beira-Rio. Contra o Colorado, na ida, ele deu uma assistência para Cano.

