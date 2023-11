Higuita relembra a Defesa do Escorpião: ‘Obra de Deus. Saiu perfeita’

Um dos jogadores mais folclóricos de todos os tempos, René Higuita virou, enfim, documentário na Netflix. Na série, aliás, o ex-goleiro explica a lendária Defesa do Escorpião. Em amistoso contra a Inglaterra, em Wembley, o ex-jogador defendeu um chute de Jamie Redknapp com uma acrobacia. O ídolo colombiano deixou, então, a bola passar, pulou, desafiando a Física, e devolveu a pelota com um calcanhar aéreo. A partida terminou com o placar em branco.

O ex-jogador, no documentário “Higuita, o caminho do Escorpião”, conta que já praticava a acrobacia, em um comercial de TV de um refresco.

“Os garotos chutavam, e eu fazia o Escorpião. Assim, tinha a defesa, sobretudo, bem ensaiada. Estava só esperando aquela bola. Quando veio, resolvi fazê-la. Saiu perfeita. É uma obra de Deus”, se regozija o maior goleiro da história colombiana.

O obra aborda a carreira do ex-goleiro colombiano, desde a infância, no bairro de Castilla, em Medellín (COL). Excêntrico, o ex-jogador cafeteiro, com mais de 40 gols na carreira, deixou uma legião de fãs pelo mundo. Afinal, nas escolas, todo mundo copiava seu estilo.

“Higuita ficou famoso por tudo o que fazia de diferente dos outros goleiros. Aquele que deixa marca na vida, não é, necessariamente , melhor jogador, o que mais defende, o que marca mais gols. É quem é capaz de fazer coisas majestosas e surpreendentes. Esse era René Higuita”, pontuou o jornalista Adolfo Pérez, em sua participação no documentário.



